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ВСУ охотятся на российские танки Т-90М "Прорыв" в зоне СВО - РИА Новости, 17.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:24 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/vsu-1989592846.html
ВСУ охотятся на российские танки Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
ВСУ охотятся на российские танки Т-90М "Прорыв" в зоне СВО - РИА Новости, 17.12.2024
ВСУ охотятся на российские танки Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
ВСУ охотятся на российские танки Т-90М "Прорыв" в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости командир танкового батальона имени Сергея Зорина группировки войск... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T07:24
2024-12-17T07:24
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
т-90
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 17 дек - РИА Новости. ВСУ охотятся на российские танки Т-90М "Прорыв" в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости командир танкового батальона имени Сергея Зорина группировки войск "Запад" полковник Александр Сопин. "Танк Т-90, я всегда восхищался конструктором, который создал эту машину, которая борется за экипаж и просто так экипаж не отдает. Президент Российской Федерации сказал: это лучший танк в мире, подбить танк Т-90 для украинцев - это сразу же получить звание героя Украины... Точно также, как и наши ребята мечтают встретиться в дуэли, поймать танки "Леопард" или "Абрамс" и сжечь", - рассказал Сопин, подразделение которого участвует в боевых действиях на танках Т-90М "Прорыв". Президент России Владимир Путин ранее выразил уверенность в том, что отечественный танк Т-90 "Прорыв" является лучшим в мире на сегодняшний день, но поставил задачу разрабатывать и новые виды техники. В министерстве обороны РФ отмечают, что Т-90М "Прорыв" является глубокой модернизацией советского танка Т-90. В сравнении с Т-90 машина имеет повышенную живучесть экипажа благодаря башенному модулю новой конструкции с многослойным бронированием, с размещением боеукладки вне боевого отделения, а также повышенному спектру применяемого вооружения в сравнении с предыдущими моделями данного типа.
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безопасность, технологии, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, т-90, т-90м
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Т-90, Т-90М
ВСУ охотятся на российские танки Т-90М "Прорыв" в зоне СВО

Полковник Сопин: ВСУ охотятся на российские танки Т-90М "Прорыв" в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв"
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв". Архивное фото
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 17 дек - РИА Новости. ВСУ охотятся на российские танки Т-90М "Прорыв" в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости командир танкового батальона имени Сергея Зорина группировки войск "Запад" полковник Александр Сопин.
"Танк Т-90, я всегда восхищался конструктором, который создал эту машину, которая борется за экипаж и просто так экипаж не отдает. Президент Российской Федерации сказал: это лучший танк в мире, подбить танк Т-90 для украинцев - это сразу же получить звание героя Украины... Точно также, как и наши ребята мечтают встретиться в дуэли, поймать танки "Леопард" или "Абрамс" и сжечь", - рассказал Сопин, подразделение которого участвует в боевых действиях на танках Т-90М "Прорыв".
Президент России Владимир Путин ранее выразил уверенность в том, что отечественный танк Т-90 "Прорыв" является лучшим в мире на сегодняшний день, но поставил задачу разрабатывать и новые виды техники.
В министерстве обороны РФ отмечают, что Т-90М "Прорыв" является глубокой модернизацией советского танка Т-90. В сравнении с Т-90 машина имеет повышенную живучесть экипажа благодаря башенному модулю новой конструкции с многослойным бронированием, с размещением боеукладки вне боевого отделения, а также повышенному спектру применяемого вооружения в сравнении с предыдущими моделями данного типа.
Танк Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
В Минобороны рассказали о тренировках экипажей Т-90М "Прорыв"
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииРоссияУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныТ-90Т-90М
 
 
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