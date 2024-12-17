https://ria.ru/20241217/vks-1989736600.html

ВКС России выполнили полет над Балтикой

ВКС России выполнили полет над Балтикой - РИА Новости, 17.12.2024

ВКС России выполнили полет над Балтикой

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России совершили пятичасовой полёт над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили во... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T16:55

2024-12-17T16:55

2024-12-17T17:01

безопасность

россия

балтийское море

воздушно-космические силы россии

ту-22м3

су-30см

су-27

арктика

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России совершили пятичасовой полёт над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили во вторник в Минобороны РФ,"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря", - говорится в сообщении.Отмечается, что истребительное сопровождение во время полёта продолжительностью более пяти часов обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-27 Воздушно-космических сил.На отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств, подчеркнули в Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20241215/spetsoperatsiya-1989276629.html

россия

балтийское море

арктика

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Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над нейтральными водами Балтики Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет нал нейтральными водами Балтики, сообщило Минобороны. Продолжительность составила более пяти часов, на отдельных этапах для сопровождения поднимались иностранные истребители. 2024-12-17T16:55 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, балтийское море, воздушно-космические силы россии, ту-22м3, су-30см, су-27, арктика