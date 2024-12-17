https://ria.ru/20241217/vks-1989736600.html
ВКС России выполнили полет над Балтикой
ВКС России выполнили полет над Балтикой - РИА Новости, 17.12.2024
ВКС России выполнили полет над Балтикой
Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России совершили пятичасовой полёт над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили во... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T16:55
2024-12-17T16:55
2024-12-17T17:01
безопасность
россия
балтийское море
воздушно-космические силы россии
ту-22м3
су-30см
су-27
арктика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989738683_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_22e8d320eec4a1c7ef381782e88cffee.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России совершили пятичасовой полёт над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили во вторник в Минобороны РФ,"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря", - говорится в сообщении.Отмечается, что истребительное сопровождение во время полёта продолжительностью более пяти часов обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-27 Воздушно-космических сил.На отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств, подчеркнули в Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20241215/spetsoperatsiya-1989276629.html
россия
балтийское море
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989738683_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b35f8e576d6280da624b07c1d38bc6c8.jpg
Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над нейтральными водами Балтики
Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет нал нейтральными водами Балтики, сообщило Минобороны. Продолжительность составила более пяти часов, на отдельных этапах для сопровождения поднимались иностранные истребители.
2024-12-17T16:55
true
PT0M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, балтийское море, воздушно-космические силы россии, ту-22м3, су-30см, су-27, арктика
Безопасность, Россия, Балтийское море, Воздушно-космические силы России, Ту-22М3, Су-30СМ, Су-27, Арктика
ВКС России выполнили полет над Балтикой
Два Ту-22М3 сопровождали иностранные бомбардировщики при полете над Балтикой