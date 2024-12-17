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ВКС России выполнили полет над Балтикой - РИА Новости, 17.12.2024
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16:55 17.12.2024 (обновлено: 17:01 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/vks-1989736600.html
ВКС России выполнили полет над Балтикой
ВКС России выполнили полет над Балтикой - РИА Новости, 17.12.2024
ВКС России выполнили полет над Балтикой
Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России совершили пятичасовой полёт над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили во... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T16:55
2024-12-17T17:01
безопасность
россия
балтийское море
воздушно-космические силы россии
ту-22м3
су-30см
су-27
арктика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России совершили пятичасовой полёт над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили во вторник в Минобороны РФ,"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря", - говорится в сообщении.Отмечается, что истребительное сопровождение во время полёта продолжительностью более пяти часов обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-27 Воздушно-космических сил.На отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств, подчеркнули в Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над нейтральными водами Балтики
Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет нал нейтральными водами Балтики, сообщило Минобороны. Продолжительность составила более пяти часов, на отдельных этапах для сопровождения поднимались иностранные истребители.
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безопасность, россия, балтийское море, воздушно-космические силы россии, ту-22м3, су-30см, су-27, арктика
Безопасность, Россия, Балтийское море, Воздушно-космические силы России, Ту-22М3, Су-30СМ, Су-27, Арктика
ВКС России выполнили полет над Балтикой

Два Ту-22М3 сопровождали иностранные бомбардировщики при полете над Балтикой

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России совершили пятичасовой полёт над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили во вторник в Минобороны РФ,
"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря", - говорится в сообщении.
Отмечается, что истребительное сопровождение во время полёта продолжительностью более пяти часов обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-27 Воздушно-космических сил.
На отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств, подчеркнули в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Самолет Су-35С, переданный Минобороны - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
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15 декабря, 05:18
 
БезопасностьРоссияБалтийское мореВоздушно-космические силы РоссииТу-22М3Су-30СМСу-27Арктика
 
 
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