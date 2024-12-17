https://ria.ru/20241217/vilfand-1989579344.html

Москвичей предупредили о резком скачке температуры

Москвичей предупредили о резком скачке температуры - РИА Новости, 17.12.2024

Москвичей предупредили о резком скачке температуры

Температура воздуха в Москве резко опустится в среду, а в четверг буквально за 20 часов снова повысится от минус 15—19 градусов до нуля, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T03:08

2024-12-17T03:08

2024-12-17T06:30

общество

москва

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Температура воздуха в Москве резко опустится в среду, а в четверг буквально за 20 часов снова повысится от минус 15—19 градусов до нуля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Во вторник погода в Москве будет от 0 до минус 2, а вот в среду — аномальная погода… Буквально с полуночи, с первых минут среды, температура еще будет такая же высокая – от 0 до минус 2 градусов, а затем начнется резкое понижение, и к концу суток, в среду, уже будет температура минус 12 градусов", — сказал Вильфанд. По его словам, температура в среду будет на два—три градуса ниже нормы, минимальных значений она достигнет в ночь на четверг. Синоптик отметил, что такое явление – аномальное, когда температура не повышается, а понижается днем, на это повлияют холодные воздушные массы из севера-запада и севера."Четверг будет совершенно удивительный. в ночь на 19 декабря Москва окажется между двумя циклонами, а между ними — гребень высокого давления, поэтому осадков не ожидается, и сильное понижение температуры, но этот гребень проходит на восток, и уже днем столица оказывается на западной периферии этого гребня, и опять юго-западный ветер. В течение четверга температура буквально за часов 20 повысится от минус 15—19 до нулевых отметок к концу дня", — сообщил Вильфанд. Он добавил, что в пятницу и выходные температура в Москве останется высокой, она будет близка к нулевым отметкам и ночью, и днем.

https://ria.ru/20241201/zima-1986685389.html

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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр