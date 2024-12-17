https://ria.ru/20241217/vebrf-1989720955.html

Индекс ВЭБ.РФ назвал города - лидеры по динамике качества жизни в 2024 году

Индекс ВЭБ.РФ назвал города - лидеры по динамике качества жизни в 2024 году - РИА Новости, 17.12.2024

Индекс ВЭБ.РФ назвал города - лидеры по динамике качества жизни в 2024 году

Лучшую динамику качества жизни в 2024 году по итогам комплексного обновления данных в системе Индекса ВЭБ.РФ показали Артем, Казань, Магас, Нижневартовск,... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T15:50

2024-12-17T15:50

2024-12-17T16:40

экономика

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Лучшую динамику качества жизни в 2024 году по итогам комплексного обновления данных в системе Индекса ВЭБ.РФ показали Артем, Казань, Магас, Нижневартовск, Тверь, Тобольск и Черноголовка, сообщили в ВЭБе. "По итогам комплексного обновления данных в системе Индекса качества жизни ВЭБ.РФ лучшую динамику показали Артем, Казань, Магас, Нижневартовск, Тверь, Тобольск и Черноголовка", - говорится в сообщении. "В 2024 году, который объявлен президентом годом семьи, мы фиксируем позитивные тренды по 11 ключевым группам показателей качества жизни в городах. Это повышение доступности и качества образования (с ростом в среднем на 17%), обновление общественного транспорта (со снижением доли перемещающихся на личном автомобиле в среднем на 4%), решение вопросов экологии. Эта повестка абсолютно созвучна масштабной работе, которую ВЭБ ведет в городах. В динамике мы видим эффекты и от масштабных правительственных программ, и от проектов с участием бизнеса, в том числе в результате реализации ГЧП (государственно-частное партнерство - ред.)", - рассказал главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин, его слова приводятся в сообщении. Отмечается, что ключевая тенденция 2024 года, которую выделяет Индекс ВЭБ.РФ, - повышение качества и уровня доступности социальной инфраструктуры в городах. Это подтверждают и результаты текущего года, например, рост до 95% доли горожан, проживающих в шаговой доступности от детсадов. Самохин также отметил, что ВЭБ продолжит развивать комплексную систему городской аналитики, на следующей неделе совместно со Сбербанком представят ESG-Индекс городов и регионов, а в начале 2025 года - рейтинг городов по уровню развития ГЧП. Аналитики Индекса отмечают, что по итогам года есть и вопросы, которые остаются в зоне повышенного внимания и бизнеса, и управленческих команд. Так, разнообразие вакансий в городах по итогам 2024 года сократилось на 25%, соотношение средней стоимости жилья к среднему ежемесячному доходу выросло на 5%, также на 5% снизилось число тех, кто готов начать свой бизнес. Индекс качества жизни постоянно развивается: по итогам 2024 года география системы увеличилась на 32 города, до 250, большинство из которых присоединилось к кластеру "С достатком". Это такие города, как Выкса, Байкальск, Кисловодск. К кластеру "Точки притяжения" присоединились такие города, как Суздаль, Анапа и Ессентуки. Появились новые "Холодные города": Усть-Илимск, Воркута и Певек, а к кластеру "Спутники космополитов" присоединился город Чапаевск.

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экономика, россия, казань, магас, вэб.рф (вэб)