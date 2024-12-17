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У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,3
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,3 - РИА Новости, 17.12.2024
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,3
Землетрясение магнитудой 7,3 зафиксировано у берегов тихоокеанского государства Вануату, объявлена угроза цунами, сообщают американские сейсмологи и... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T05:25
2024-12-17T05:25
2024-12-17T05:41
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,3 зафиксировано у берегов тихоокеанского государства Вануату, объявлена угроза цунами, сообщают американские сейсмологи и метеорологи. По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение произошло в 1.47 по времени UTC (4.47 мск) в 30 километрах к западу от столицы государства Порт-Вила с населением 35,9 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 43 километра. Первоначально сообщалось о магнитуде 7,4, но затем она была уменьшена. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США сообщило, что, на основании предварительных параметров, волны цунами возможны для побережий, расположенных на расстоянии до 300 километра от эпицентра землетрясения. Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения пока не поступала.
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в мире, вануату, сша
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,3
В Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,3, объявлена угроза цунами
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,3 зафиксировано у берегов тихоокеанского государства Вануату, объявлена угроза цунами, сообщают американские сейсмологи и метеорологи.
По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение произошло в 1.47 по времени UTC (4.47 мск) в 30 километрах к западу от столицы государства Порт-Вила с населением 35,9 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 43 километра. Первоначально сообщалось о магнитуде 7,4, но затем она была уменьшена.
Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США
сообщило, что, на основании предварительных параметров, волны цунами возможны для побережий, расположенных на расстоянии до 300 километра от эпицентра землетрясения.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения пока не поступала.