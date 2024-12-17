Рейтинг@Mail.ru
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,3 - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:25 17.12.2024 (обновлено: 05:41 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/vanuatu-1989584760.html
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,3
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,3 - РИА Новости, 17.12.2024
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,3
Землетрясение магнитудой 7,3 зафиксировано у берегов тихоокеанского государства Вануату, объявлена угроза цунами, сообщают американские сейсмологи и... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T05:25
2024-12-17T05:41
в мире
вануату
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26361/80/263618022_0:26:640:386_1920x0_80_0_0_b4a49af848d7b064273c722e1b09256b.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,3 зафиксировано у берегов тихоокеанского государства Вануату, объявлена угроза цунами, сообщают американские сейсмологи и метеорологи. По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение произошло в 1.47 по времени UTC (4.47 мск) в 30 километрах к западу от столицы государства Порт-Вила с населением 35,9 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 43 километра. Первоначально сообщалось о магнитуде 7,4, но затем она была уменьшена. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США сообщило, что, на основании предварительных параметров, волны цунами возможны для побережий, расположенных на расстоянии до 300 километра от эпицентра землетрясения. Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения пока не поступала.
https://ria.ru/20240924/yaponiya-1974339391.html
вануату
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26361/80/263618022_34:0:598:423_1920x0_80_0_0_5089a6d54d5aee4c5e7eb9510a1a71cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вануату, сша
В мире, Вануату, США
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,3

В Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,3, объявлена угроза цунами

CC BY 2.0 / PhillipC / Erakor Island Resort, Efate, VanuatuВануату
Вануату - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
CC BY 2.0 / PhillipC / Erakor Island Resort, Efate, Vanuatu
Вануату. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,3 зафиксировано у берегов тихоокеанского государства Вануату, объявлена угроза цунами, сообщают американские сейсмологи и метеорологи.
По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение произошло в 1.47 по времени UTC (4.47 мск) в 30 километрах к западу от столицы государства Порт-Вила с населением 35,9 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 43 километра. Первоначально сообщалось о магнитуде 7,4, но затем она была уменьшена.
Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США сообщило, что, на основании предварительных параметров, волны цунами возможны для побережий, расположенных на расстоянии до 300 километра от эпицентра землетрясения.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения пока не поступала.
Япония - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
У японских островов Идзу произошло землетрясение магнитудой 5,9
24 сентября, 02:53
 
В миреВануатуСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала