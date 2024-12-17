https://ria.ru/20241217/vanuatu-1989584760.html

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,3

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,3 - РИА Новости, 17.12.2024

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,3

Землетрясение магнитудой 7,3 зафиксировано у берегов тихоокеанского государства Вануату, объявлена угроза цунами, сообщают американские сейсмологи и... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T05:25

2024-12-17T05:25

2024-12-17T05:41

в мире

вануату

сша

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,3 зафиксировано у берегов тихоокеанского государства Вануату, объявлена угроза цунами, сообщают американские сейсмологи и метеорологи. По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение произошло в 1.47 по времени UTC (4.47 мск) в 30 километрах к западу от столицы государства Порт-Вила с населением 35,9 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 43 километра. Первоначально сообщалось о магнитуде 7,4, но затем она была уменьшена. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США сообщило, что, на основании предварительных параметров, волны цунами возможны для побережий, расположенных на расстоянии до 300 километра от эпицентра землетрясения. Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения пока не поступала.

https://ria.ru/20240924/yaponiya-1974339391.html

вануату

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в мире, вануату, сша