https://ria.ru/20241217/urik-1989763426.html

Музыкальную школу откроют в селе Урик Приангарья в 2025 году

Музыкальную школу откроют в селе Урик Приангарья в 2025 году - РИА Новости, 17.12.2024

Музыкальную школу откроют в селе Урик Приангарья в 2025 году

Детскую музыкальную школу откроют в селе Урик Иркутского района в 2025 году, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время прямой линии с жителями... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T18:04

2024-12-17T18:04

2024-12-17T18:04

иркутская область

иркутская область

иркутский район

черемховский район

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 17 дек - РИА Новости. Детскую музыкальную школу откроют в селе Урик Иркутского района в 2025 году, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время прямой линии с жителями региона. Глава Приангарья Игорь Кобзев во вторник в региональном эфире на телеканале "Россия 24" провел прямую линию с жителями Иркутской области. С вопросом об открытии в селе Урик детской музыкальной школы к главе региона обратилась жительница этого населенного пункта. Она сообщила, что местная администрация приобрела здание, но оно пока не используется. "Приобретенное здание требует капитального ремонта, он начнется в следующем году. На это предусмотрено 22,3 миллиона рублей, из них из федерального бюджета – 21,2 миллиона рублей, из областного – 1,1 миллиона рублей. Сейчас объявлены конкурсные процедуры по определению подрядчика. Эта музыкальная школа станет участником нового национального проекта "Семья", который начнет действовать в 2025 году. В школе смогут заниматься 50 детей из Урика и соседних деревень", - сообщил Игорь Кобзев. Глава региона добавил, что в 2025 году также завершится строительство клубов в поселках Новостройка Черемховского района и Ключи-Булак Братского района. До конца 2024 года завершат возведение Дома культуры в селе Обуса Осинского района. Всего же с 2020 года в регионе построено 17 домов культуры. Также за этот период проведены капитальные ремонты 89 объектов. Это театры, музеи, библиотеки, школы искусств, колледжи и училища сферы культуры. В их числе – Театр юного зрителя им. А. Вампилова, Иркутская областная детская школа искусств, Черемховский драматический театр им. В. П. Гуркина, Театр студия "Театр Пилигримов". Текущий ремонт проведен в 140 объектах культуры. Работы проведены по национальному проекту "Культура", федеральному проекту "Комплексное развитие сельских территорий", областной программе "Развитие культуры". В следующем году в Иркутской области начнет действовать программа "Земский работник культуры". По ней восемь специалистов, которые переедут работать в сельскую местность и начнут работать в учреждениях культуры, получат по 1 миллиону рублей.

https://ria.ru/20241217/priangare-1989760008.html

https://ria.ru/20241217/basseyn-1989752178.html

иркутская область

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иркутская область, иркутский район, черемховский район, игорь кобзев