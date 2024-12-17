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Музыкальную школу откроют в селе Урик Приангарья в 2025 году - РИА Новости, 17.12.2024
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Иркутская область
 
18:04 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/urik-1989763426.html
Музыкальную школу откроют в селе Урик Приангарья в 2025 году
Музыкальную школу откроют в селе Урик Приангарья в 2025 году - РИА Новости, 17.12.2024
Музыкальную школу откроют в селе Урик Приангарья в 2025 году
Детскую музыкальную школу откроют в селе Урик Иркутского района в 2025 году, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время прямой линии с жителями... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T18:04
2024-12-17T18:04
иркутская область
иркутская область
иркутский район
черемховский район
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 17 дек - РИА Новости. Детскую музыкальную школу откроют в селе Урик Иркутского района в 2025 году, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время прямой линии с жителями региона. Глава Приангарья Игорь Кобзев во вторник в региональном эфире на телеканале "Россия 24" провел прямую линию с жителями Иркутской области. С вопросом об открытии в селе Урик детской музыкальной школы к главе региона обратилась жительница этого населенного пункта. Она сообщила, что местная администрация приобрела здание, но оно пока не используется. "Приобретенное здание требует капитального ремонта, он начнется в следующем году. На это предусмотрено 22,3 миллиона рублей, из них из федерального бюджета – 21,2 миллиона рублей, из областного – 1,1 миллиона рублей. Сейчас объявлены конкурсные процедуры по определению подрядчика. Эта музыкальная школа станет участником нового национального проекта "Семья", который начнет действовать в 2025 году. В школе смогут заниматься 50 детей из Урика и соседних деревень", - сообщил Игорь Кобзев. Глава региона добавил, что в 2025 году также завершится строительство клубов в поселках Новостройка Черемховского района и Ключи-Булак Братского района. До конца 2024 года завершат возведение Дома культуры в селе Обуса Осинского района. Всего же с 2020 года в регионе построено 17 домов культуры. Также за этот период проведены капитальные ремонты 89 объектов. Это театры, музеи, библиотеки, школы искусств, колледжи и училища сферы культуры. В их числе – Театр юного зрителя им. А. Вампилова, Иркутская областная детская школа искусств, Черемховский драматический театр им. В. П. Гуркина, Театр студия "Театр Пилигримов". Текущий ремонт проведен в 140 объектах культуры. Работы проведены по национальному проекту "Культура", федеральному проекту "Комплексное развитие сельских территорий", областной программе "Развитие культуры". В следующем году в Иркутской области начнет действовать программа "Земский работник культуры". По ней восемь специалистов, которые переедут работать в сельскую местность и начнут работать в учреждениях культуры, получат по 1 миллиону рублей.
https://ria.ru/20241217/priangare-1989760008.html
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иркутская область, иркутский район, черемховский район, игорь кобзев
Иркутская область, Иркутская область, Иркутский район, Черемховский район, Игорь Кобзев
Музыкальную школу откроют в селе Урик Приангарья в 2025 году

Губернатор Приангарья Кобзев: в 2025 в селе Урик откроют музыкальную школу

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Архивное фото
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ИРКУТСК, 17 дек - РИА Новости. Детскую музыкальную школу откроют в селе Урик Иркутского района в 2025 году, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время прямой линии с жителями региона.
Глава Приангарья Игорь Кобзев во вторник в региональном эфире на телеканале "Россия 24" провел прямую линию с жителями Иркутской области. С вопросом об открытии в селе Урик детской музыкальной школы к главе региона обратилась жительница этого населенного пункта. Она сообщила, что местная администрация приобрела здание, но оно пока не используется.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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"Приобретенное здание требует капитального ремонта, он начнется в следующем году. На это предусмотрено 22,3 миллиона рублей, из них из федерального бюджета – 21,2 миллиона рублей, из областного – 1,1 миллиона рублей. Сейчас объявлены конкурсные процедуры по определению подрядчика. Эта музыкальная школа станет участником нового национального проекта "Семья", который начнет действовать в 2025 году. В школе смогут заниматься 50 детей из Урика и соседних деревень", - сообщил Игорь Кобзев.
Глава региона добавил, что в 2025 году также завершится строительство клубов в поселках Новостройка Черемховского района и Ключи-Булак Братского района. До конца 2024 года завершат возведение Дома культуры в селе Обуса Осинского района. Всего же с 2020 года в регионе построено 17 домов культуры. Также за этот период проведены капитальные ремонты 89 объектов. Это театры, музеи, библиотеки, школы искусств, колледжи и училища сферы культуры. В их числе – Театр юного зрителя им. А. Вампилова, Иркутская областная детская школа искусств, Черемховский драматический театр им. В. П. Гуркина, Театр студия "Театр Пилигримов". Текущий ремонт проведен в 140 объектах культуры. Работы проведены по национальному проекту "Культура", федеральному проекту "Комплексное развитие сельских территорий", областной программе "Развитие культуры".
В следующем году в Иркутской области начнет действовать программа "Земский работник культуры". По ней восемь специалистов, которые переедут работать в сельскую местность и начнут работать в учреждениях культуры, получат по 1 миллиону рублей.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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Иркутская областьИркутская областьИркутский районЧеремховский районИгорь Кобзев
 
 
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