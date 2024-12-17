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В Раду за год поступило более четырех тысяч жалоб на действия военкоматов - РИА Новости, 17.12.2024
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23:02 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/ukraina-1989801871.html
В Раду за год поступило более четырех тысяч жалоб на действия военкоматов
В Раду за год поступило более четырех тысяч жалоб на действия военкоматов - РИА Новости, 17.12.2024
В Раду за год поступило более четырех тысяч жалоб на действия военкоматов
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил во вторник, что в аппарат омбудсмена в 2024 году поступило более четырех тысяч жалоб от... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T23:02
2024-12-17T23:02
в мире
украина
дмитрий лубинец
верховная рада украины
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил во вторник, что в аппарат омбудсмена в 2024 году поступило более четырех тысяч жалоб от граждан Украины на действия сотрудников военкоматов. Он ранее заявлял, что на Украине действует силовая мобилизация и пока не существует инструментов ее искоренить. "Ситуация (с силовой мобилизацией – ред.) на Украине, если мы сравниваем с предыдущим годом, она немного ухудшилась, но не кардинально. Все меньше мы видим случаи физической бусификации (так на Украине называют силовую мобилизацию - ред.), но отдельные факты нарушений прав граждан Украины по направлению мобилизации, они остаются. Только за этот год мы получили более четырех тысяч подобных обращений", - сказал Лубинец на видео, опубликованном в Youtube-канале украинской медиа группы "Объектив". В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241217/mobilizatsiya-1989778837.html
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в мире, украина, дмитрий лубинец, верховная рада украины
В мире, Украина, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины
В Раду за год поступило более четырех тысяч жалоб на действия военкоматов

Лубинец: в Раду за год поступило более четырех тысяч жалоб на военкоматы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил во вторник, что в аппарат омбудсмена в 2024 году поступило более четырех тысяч жалоб от граждан Украины на действия сотрудников военкоматов.
Он ранее заявлял, что на Украине действует силовая мобилизация и пока не существует инструментов ее искоренить.
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"Ситуация (с силовой мобилизацией – ред.) на Украине, если мы сравниваем с предыдущим годом, она немного ухудшилась, но не кардинально. Все меньше мы видим случаи физической бусификации (так на Украине называют силовую мобилизацию - ред.), но отдельные факты нарушений прав граждан Украины по направлению мобилизации, они остаются. Только за этот год мы получили более четырех тысяч подобных обращений", - сказал Лубинец на видео, опубликованном в Youtube-канале украинской медиа группы "Объектив".
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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