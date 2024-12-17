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На Украине священника УПЦ приговорили к пяти годам тюрьмы - РИА Новости, 17.12.2024
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21:36 17.12.2024 (обновлено: 21:37 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/ukraina-1989796385.html
На Украине священника УПЦ приговорили к пяти годам тюрьмы
На Украине священника УПЦ приговорили к пяти годам тюрьмы - РИА Новости, 17.12.2024
На Украине священника УПЦ приговорили к пяти годам тюрьмы
Суд на Украине приговорили к пяти годам лишения свободы священника Винницкой епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерея Евгения... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T21:36
2024-12-17T21:37
украина
винницкая область
россия
верховная рада украины
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
в мире
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Суд на Украине приговорили к пяти годам лишения свободы священника Винницкой епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерея Евгения Кошельника за публикации в интернете, сообщил во вторник отстаивающий интересы УПЦ депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Служба безопасности Украины (СБУ) ранее заявляла, что возбудила уголовное дело против настоятеля одного из храмов УПЦ в Винницкой области из-за поддержки им специальной военной операции РФ. "Священника Винницкой епархии УПЦ протоиерея Евгения Кошельника приговорили к пяти годам тюрьмы за посты в Telegram-канале. Решение принял сегодня Калиновский районный суд. Священник является настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Люлинцы Винницкой области. В зале суда батюшку взяли под стражу и доставили в следственный изолятор, где его будут удерживать до вступления приговора в силу. Я считаю, что каждое подобное решение – это личное преступление Зеленского", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20241209/khram-1988282221.html
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украина, винницкая область, россия, верховная рада украины, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, в мире
Украина, Винницкая область, Россия, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
На Украине священника УПЦ приговорили к пяти годам тюрьмы

На Украине священника Винницкой епархии УПЦ приговорили к пяти годам тюрьмы

© Фото : СБУСотрудник СБУ в одном из храмов УПЦ
Сотрудник СБУ в одном из храмов УПЦ - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ в одном из храмов УПЦ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Суд на Украине приговорили к пяти годам лишения свободы священника Винницкой епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерея Евгения Кошельника за публикации в интернете, сообщил во вторник отстаивающий интересы УПЦ депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Служба безопасности Украины (СБУ) ранее заявляла, что возбудила уголовное дело против настоятеля одного из храмов УПЦ в Винницкой области из-за поддержки им специальной военной операции РФ.
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"Священника Винницкой епархии УПЦ протоиерея Евгения Кошельника приговорили к пяти годам тюрьмы за посты в Telegram-канале. Решение принял сегодня Калиновский районный суд. Священник является настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Люлинцы Винницкой области. В зале суда батюшку взяли под стражу и доставили в следственный изолятор, где его будут удерживать до вступления приговора в силу. Я считаю, что каждое подобное решение – это личное преступление Зеленского", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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