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Украинские СМИ сообщили о сбое новых графиков отключения электроснабжения - РИА Новости, 17.12.2024
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20:23 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/ukraina-1989787365.html
Украинские СМИ сообщили о сбое новых графиков отключения электроснабжения
Украинские СМИ сообщили о сбое новых графиков отключения электроснабжения - РИА Новости, 17.12.2024
Украинские СМИ сообщили о сбое новых графиков отключения электроснабжения
Новые унифицированные графики отключений электроснабжения, введенные по всем регионам Украины, в первый же день дали сбой, сообщает украинское издание... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T20:23
2024-12-17T20:23
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Новые унифицированные графики отключений электроснабжения, введенные по всем регионам Украины, в первый же день дали сбой, сообщает украинское издание "Страна.ua". Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко ранее сообщал, что национальная энергетическая компания "Укрэнерго" введет с 16 декабря новые унифицированные графики отключений электроснабжения по всем регионам страны. "Новые графики отключений света, которые с 16 декабря начали действовать по всей Украине, сразу же дали сбой", - говорится в Telegram-канале издания. Как поясняли в энергокомпании "Укрэнерго", цель новых графиков - сделать ограничения по электричеству более "справедливыми", чтобы все потребители, вне зависимости от региона и группы, были со светом одинаковые промежутки времени в течение суток. А разбивка очередей на отдельные подгруппы должна была сделать систему более гибкой, то есть если дефицит в энергосистеме есть, но он небольшой, то можно отключать не всю группу, а только отдельные подгруппы. Однако, как пишет издание, уже в первый день работы нововведений стало понятно, что распределять электроэнергию "справедливо" и "гибко" не очень получается. Люди массово жалуются на то, что отключения не совпадают с новыми графиками, а некоторые потребители сидят без света "за двоих", тогда как вторую подгруппу в рамках одной очереди, наоборот, вообще не отключают или отключают на короткое время. "У меня по графику отключений света не должно было быть с 9.30 (10.30 мск), а они есть. И когда включат, никто сказать не может. Написали уже десятки подписчиков, что по регионам похожая ситуация, графики врут, кто как хочет", - приводит издание слова эксперта энергорынка и главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о массированной атаке по энергетическим объектам на фоне воздушной тревоги на территории всей страны. Тогда же мэр Одессы сообщал о серии взрывов в городе. Местный телеканал "Прямой" сообщал о взрывах в Одесской области, после чего в Одессе перестал работать электротранспорт и пропало водоснабжение. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241215/elektrichestvo-1989300431.html
https://ria.ru/20241217/udary-1989577032.html
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украина, одесса, россия, герман галущенко, дмитрий песков, укрэнерго, дтэк, в мире
Украина, Одесса, Россия, Герман Галущенко, Дмитрий Песков, Укрэнерго, ДТЭК, В мире
Украинские СМИ сообщили о сбое новых графиков отключения электроснабжения

Новые графики отключения электроэнергии на Украине дали сбой в первый же день

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Линии электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Новые унифицированные графики отключений электроснабжения, введенные по всем регионам Украины, в первый же день дали сбой, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко ранее сообщал, что национальная энергетическая компания "Укрэнерго" введет с 16 декабря новые унифицированные графики отключений электроснабжения по всем регионам страны.
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"Новые графики отключений света, которые с 16 декабря начали действовать по всей Украине, сразу же дали сбой", - говорится в Telegram-канале издания.
Как поясняли в энергокомпании "Укрэнерго", цель новых графиков - сделать ограничения по электричеству более "справедливыми", чтобы все потребители, вне зависимости от региона и группы, были со светом одинаковые промежутки времени в течение суток. А разбивка очередей на отдельные подгруппы должна была сделать систему более гибкой, то есть если дефицит в энергосистеме есть, но он небольшой, то можно отключать не всю группу, а только отдельные подгруппы.
Однако, как пишет издание, уже в первый день работы нововведений стало понятно, что распределять электроэнергию "справедливо" и "гибко" не очень получается. Люди массово жалуются на то, что отключения не совпадают с новыми графиками, а некоторые потребители сидят без света "за двоих", тогда как вторую подгруппу в рамках одной очереди, наоборот, вообще не отключают или отключают на короткое время.
"У меня по графику отключений света не должно было быть с 9.30 (10.30 мск), а они есть. И когда включат, никто сказать не может. Написали уже десятки подписчиков, что по регионам похожая ситуация, графики врут, кто как хочет", - приводит издание слова эксперта энергорынка и главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко.
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Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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