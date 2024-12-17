Украинские СМИ сообщили о сбое новых графиков отключения электроснабжения
Новые графики отключения электроэнергии на Украине дали сбой в первый же день
Линии электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Новые унифицированные графики отключений электроснабжения, введенные по всем регионам Украины, в первый же день дали сбой, сообщает украинское издание "Страна.ua".
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"Новые графики отключений света, которые с 16 декабря начали действовать по всей Украине, сразу же дали сбой", - говорится в Telegram-канале издания.
Как поясняли в энергокомпании "Укрэнерго", цель новых графиков - сделать ограничения по электричеству более "справедливыми", чтобы все потребители, вне зависимости от региона и группы, были со светом одинаковые промежутки времени в течение суток. А разбивка очередей на отдельные подгруппы должна была сделать систему более гибкой, то есть если дефицит в энергосистеме есть, но он небольшой, то можно отключать не всю группу, а только отдельные подгруппы.
Однако, как пишет издание, уже в первый день работы нововведений стало понятно, что распределять электроэнергию "справедливо" и "гибко" не очень получается. Люди массово жалуются на то, что отключения не совпадают с новыми графиками, а некоторые потребители сидят без света "за двоих", тогда как вторую подгруппу в рамках одной очереди, наоборот, вообще не отключают или отключают на короткое время.
"У меня по графику отключений света не должно было быть с 9.30 (10.30 мск), а они есть. И когда включат, никто сказать не может. Написали уже десятки подписчиков, что по регионам похожая ситуация, графики врут, кто как хочет", - приводит издание слова эксперта энергорынка и главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о массированной атаке по энергетическим объектам на фоне воздушной тревоги на территории всей страны. Тогда же мэр Одессы сообщал о серии взрывов в городе. Местный телеканал "Прямой" сообщал о взрывах в Одесской области, после чего в Одессе перестал работать электротранспорт и пропало водоснабжение.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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