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Украинский военный врач раскритиковал работу медкомиссий на Украине

Украинский военный врач раскритиковал работу медкомиссий на Украине - РИА Новости, 17.12.2024

Украинский военный врач раскритиковал работу медкомиссий на Украине

Военно-врачебные комиссии на Украине гонятся за количеством, а не качеством мобилизованных, заявил начальник медицинского пункта бригады ВСУ "Гарт" Андрей с... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T15:06

2024-12-17T15:06

2024-12-17T15:42

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Военно-врачебные комиссии на Украине гонятся за количеством, а не качеством мобилизованных, заявил начальник медицинского пункта бригады ВСУ "Гарт" Андрей с позывным "Кельт". "Военно-врачебные комиссии во время мобилизации некачественно выполняют свою работу, они гонятся за количеством мобилизованных, а не за качеством их здоровья… Военнослужащий попадает в боевое подразделение, неделю выполняет свои обязанности... А потом начинает жаловаться на состояние здоровья. Медслужба начинает процесс лечения данного военнослужащего, который иногда длится месяцами и заканчивается пересмотром решения ВВК", - сказал военный медик в комментарии украинскому телеканалу "Киев 24". Украинское издание "Страна.ua" в конце ноября со ссылкой на источник в генштабе ВСУ сообщало, что на Украине 45% военнообязанных с ограниченной годностью к службе после повторного прохождения медкомиссии были признаны годными. Депутат Верховной рады Анна Скороход 12 ноября заявляла, что врачи украинских военно-врачебных комиссий (признались, что им "спустили" указание признавать всех военнообязанных годными к службе в ВСУ. Ранее украинские военнопленные сообщали, что власти Украины призывают больных граждан, принудительно пришедших обновить данные в военкоматы.

https://ria.ru/20241204/blinken--1987350047.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, страна.ua, верховная рада украины