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Командир ВСУ сделал трудное признание о конфликте - РИА Новости, 17.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 17.12.2024 (обновлено: 13:32 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/ukraina-1989649744.html
Командир ВСУ сделал трудное признание о конфликте
Командир ВСУ сделал трудное признание о конфликте - РИА Новости, 17.12.2024
Командир ВСУ сделал трудное признание о конфликте
В отельных подразделениях число дезертиров превышает количество убитых и раненых, цитирует издание Wirtualna Polska одного из командиров ВСУ. "Случаются... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:20
2024-12-17T13:32
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В отельных подразделениях число дезертиров превышает количество убитых и раненых, цитирует издание Wirtualna Polska одного из командиров ВСУ. "Случаются периоды, когда количество самовольно оставивших части превышает число убитых и раненых. В строй вернулось всего примерно 10 процентов “самовольщиков”, — сказал он. Кроме того, украинский командир, с которым беседовали польские журналисты, подчеркивает, что ни один учебный центр не способен подготовить новобранцев к тем вызовам, с которыми они столкнутся на фронте. Накануне украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных сообщил, что количество уголовных дел, возбужденных по статье "дезертирство" в этом году по сравнению с прошлым увеличилось в 3,7 раза, а по статье "самовольное оставление части" - в 3,3 раза. В свою очередь, газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 года, в 2024 году против них возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается в пехоте и штурмовых бригадах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20241217/ukraina-1989602218.html
https://ria.ru/20241217/zelenskiy-1989597593.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Командир ВСУ сделал трудное признание о конфликте

Командир ВСУ пожаловался на большое число дезертиров

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В отельных подразделениях число дезертиров превышает количество убитых и раненых, цитирует издание Wirtualna Polska одного из командиров ВСУ.

"Случаются периоды, когда количество самовольно оставивших части превышает число убитых и раненых. В строй вернулось всего примерно 10 процентов “самовольщиков”, — сказал он.
Киев - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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Кроме того, украинский командир, с которым беседовали польские журналисты, подчеркивает, что ни один учебный центр не способен подготовить новобранцев к тем вызовам, с которыми они столкнутся на фронте.

Накануне украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных сообщил, что количество уголовных дел, возбужденных по статье "дезертирство" в этом году по сравнению с прошлым увеличилось в 3,7 раза, а по статье "самовольное оставление части" - в 3,3 раза.

В свою очередь, газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 года, в 2024 году против них возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается в пехоте и штурмовых бригадах.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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