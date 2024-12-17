https://ria.ru/20241217/ukraina-1989649744.html

Командир ВСУ сделал трудное признание о конфликте

Командир ВСУ сделал трудное признание о конфликте - РИА Новости, 17.12.2024

Командир ВСУ сделал трудное признание о конфликте

В отельных подразделениях число дезертиров превышает количество убитых и раненых, цитирует издание Wirtualna Polska одного из командиров ВСУ. "Случаются... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T12:20

2024-12-17T12:20

2024-12-17T13:32

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В отельных подразделениях число дезертиров превышает количество убитых и раненых, цитирует издание Wirtualna Polska одного из командиров ВСУ. "Случаются периоды, когда количество самовольно оставивших части превышает число убитых и раненых. В строй вернулось всего примерно 10 процентов “самовольщиков”, — сказал он. Кроме того, украинский командир, с которым беседовали польские журналисты, подчеркивает, что ни один учебный центр не способен подготовить новобранцев к тем вызовам, с которыми они столкнутся на фронте. Накануне украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных сообщил, что количество уголовных дел, возбужденных по статье "дезертирство" в этом году по сравнению с прошлым увеличилось в 3,7 раза, а по статье "самовольное оставление части" - в 3,3 раза. В свою очередь, газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 года, в 2024 году против них возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается в пехоте и штурмовых бригадах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, вооруженные силы украины, украина