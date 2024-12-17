На Украине раскрыли, какой неожиданный сигнал получили от Запада
Нардеп Дмитрук: решения Запада по Украине стали сигналом о скором перемирии
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Решения Запада по Украине стали сигналом о скором мирном соглашении, написал депутат Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Канцлер Германии Шольц: Германия не будет помогать Украине в ущерб собственной безопасности, поэтому не передает Taurus и не будет отправлять туда своих военных", — говорится в публикации.
"Канцлер Германии Шольц: Германия не будет помогать Украине в ущерб собственной безопасности, поэтому не передает Taurus и не будет отправлять туда своих военных", — говорится в публикации.
Кроме того, он напомнил, что Венгрия в понедельник заблокировала выделение свыше 6 миллиардов евро из "Фонда мира" на оружие Украине.
Дмитрук добавил, что эти и другие решения говорят о том, что сценарий скинуть финансирование и обеспечение Украины на плечи ЕС не получится.
По его мнению, это хороший сигнал для скорейшего мирного соглашения и плохой для любителей денег на крови.
Накануне Шольц заявил, что Германия не будет помогать Киеву в ущерб собственной безопасности.
Дмитрук добавил, что эти и другие решения говорят о том, что сценарий скинуть финансирование и обеспечение Украины на плечи ЕС не получится.
По его мнению, это хороший сигнал для скорейшего мирного соглашения и плохой для любителей денег на крови.
Накануне Шольц заявил, что Германия не будет помогать Киеву в ущерб собственной безопасности.