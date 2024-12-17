https://ria.ru/20241217/ukraina-1989602218.html

На Украине раскрыли, какой неожиданный сигнал получили от Запада

На Украине раскрыли, какой неожиданный сигнал получили от Запада - РИА Новости, 17.12.2024

На Украине раскрыли, какой неожиданный сигнал получили от Запада

Решения Запада по Украине стали сигналом о скором мирном соглашении, написал депутат Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. "Канцлер Германии Шольц:... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T09:13

2024-12-17T09:13

2024-12-17T09:54

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Решения Запада по Украине стали сигналом о скором мирном соглашении, написал депутат Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. "Канцлер Германии Шольц: Германия не будет помогать Украине в ущерб собственной безопасности, поэтому не передает Taurus и не будет отправлять туда своих военных", — говорится в публикации. Кроме того, он напомнил, что Венгрия в понедельник заблокировала выделение свыше 6 миллиардов евро из "Фонда мира" на оружие Украине.Дмитрук добавил, что эти и другие решения говорят о том, что сценарий скинуть финансирование и обеспечение Украины на плечи ЕС не получится. По его мнению, это хороший сигнал для скорейшего мирного соглашения и плохой для любителей денег на крови. Накануне Шольц заявил, что Германия не будет помогать Киеву в ущерб собственной безопасности.

https://ria.ru/20241217/zelenskiy-1989597593.html

https://ria.ru/20241217/ukraina-1989509660.html

украина

германия

венгрия

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в мире, украина, германия, венгрия, евросоюз