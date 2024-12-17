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На Украине раскрыли, какой неожиданный сигнал получили от Запада - РИА Новости, 17.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:13 17.12.2024 (обновлено: 09:54 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/ukraina-1989602218.html
На Украине раскрыли, какой неожиданный сигнал получили от Запада
На Украине раскрыли, какой неожиданный сигнал получили от Запада - РИА Новости, 17.12.2024
На Украине раскрыли, какой неожиданный сигнал получили от Запада
Решения Запада по Украине стали сигналом о скором мирном соглашении, написал депутат Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. "Канцлер Германии Шольц:... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T09:13
2024-12-17T09:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
венгрия
евросоюз
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Решения Запада по Украине стали сигналом о скором мирном соглашении, написал депутат Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. "Канцлер Германии Шольц: Германия не будет помогать Украине в ущерб собственной безопасности, поэтому не передает Taurus и не будет отправлять туда своих военных", — говорится в публикации. Кроме того, он напомнил, что Венгрия в понедельник заблокировала выделение свыше 6 миллиардов евро из "Фонда мира" на оружие Украине.Дмитрук добавил, что эти и другие решения говорят о том, что сценарий скинуть финансирование и обеспечение Украины на плечи ЕС не получится. По его мнению, это хороший сигнал для скорейшего мирного соглашения и плохой для любителей денег на крови. Накануне Шольц заявил, что Германия не будет помогать Киеву в ущерб собственной безопасности.
https://ria.ru/20241217/zelenskiy-1989597593.html
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в мире, украина, германия, венгрия, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Венгрия, Евросоюз
На Украине раскрыли, какой неожиданный сигнал получили от Запада

Нардеп Дмитрук: решения Запада по Украине стали сигналом о скором перемирии

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Решения Запада по Украине стали сигналом о скором мирном соглашении, написал депутат Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

"Канцлер Германии Шольц: Германия не будет помогать Украине в ущерб собственной безопасности, поэтому не передает Taurus и не будет отправлять туда своих военных", — говорится в публикации.
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Кроме того, он напомнил, что Венгрия в понедельник заблокировала выделение свыше 6 миллиардов евро из "Фонда мира" на оружие Украине.

Дмитрук добавил, что эти и другие решения говорят о том, что сценарий скинуть финансирование и обеспечение Украины на плечи ЕС не получится.

По его мнению, это хороший сигнал для скорейшего мирного соглашения и плохой для любителей денег на крови.

Накануне Шольц заявил, что Германия не будет помогать Киеву в ущерб собственной безопасности.
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