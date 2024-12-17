https://ria.ru/20241217/ukraina-1989582847.html

Пентагон сделал выводы из неэффективности танков Abrams на Украине

Пентагон сделал выводы из неэффективности танков Abrams на Украине - РИА Новости, 17.12.2024

Пентагон сделал выводы из неэффективности танков Abrams на Украине

Военные США, вероятно, сделали выводы из неэффективности устаревших танков Abrams на поле боя на Украине, увеличив расходы на новые боевые машины Bradley в... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T04:50

2024-12-17T04:50

2024-12-17T04:50

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Военные США, вероятно, сделали выводы из неэффективности устаревших танков Abrams на поле боя на Украине, увеличив расходы на новые боевые машины Bradley в десять раз по сравнению с первоначальными планами, следует из анализа бюджетных отчетов Пентагона, проведенного РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на Форуме национальной обороны Рейгана в Калифорнии в минувшее воскресенье заявил, что танки Abrams "не являются самой полезной техникой". По данным ноябрьского отчета Специального генерального инспектора по операции Atlantic Resolve, украинская сторона предпочитает Bradley из-за их "скорости и маневренности". В то же время в сентябре журнал Military Watch писал, что из 31 поставленного Украине танка Abrams около 20 были уничтожены, выведены из строя или захвачены. Планы закупок почти удвоилисьПланировщики закупок в министерстве обороны США, похоже, учли разницу в эффективности между танками Abrams и боевыми машинами пехоты Bradley при подаче предложений по закупке новой бронетехники для армии США. Помимо замены устаревших машин Bradley, которые были отправлены на Украину, армия США практически удвоила общую цель по закупке этой техники в своем последнем бюджетном запросе на 2025 финансовый год. Согласно бюджетному предложению, цель армии по закупке машин Bradley в самых современных модификациях M2A4 и M7A4 увеличилась до 1 329 единиц, тогда как в 2024 году она составляла 731 машину. Первоначальные 731 единица Bradley были рассчитаны на оснащение четырех бронетанковых боевых бригад, тогда как новая цель в 1 329 машин позволит укомплектовать девять таких бригад, как следует из бюджетных отчетов. В результате годовой бюджет армии США на закупку новых машин Bradley также увеличился более чем в десять раз по сравнению с ранее запланированными суммами за последние два финансовых года. В 2023 финансовом году армия США изначально запросила лишь 260 миллионов долларов на программу модернизации машин Bradley. Однако после отправки более 300 таких машин в Киев армия США получила дополнительное финансирование в размере 2 миллиардов долларов, переведенных из средств, выделенных на помощь Украине, для закупки новых заменяющих машин в рамках бюджета 2023 года. Для 2024 финансового года бюджет армии США на закупку новых машин Bradley увеличился до 2,4 миллиарда долларов, хотя изначальный запрос составлял всего 158 миллионов долларов, согласно отчету Министерства обороны США о перераспределении средств помощи Украине для восполнения запасов вооружения, опубликованному в сентябре. Новые танки вместо модернизации AbramsВ отличие от закупки большого количества новых машин Bradley, армия США в сентябре 2023 года приостановила планы по модернизации танков Abrams до новой версии M1A2 System Enhancement Package (SEP) версии 4 еще до того, как 31 старый танк Abrams был поставлен на Украину. Вместо модернизации старой платформы M1A2 армия США объявила о планах разработки нового танка M1E3 Abrams, который все еще находится в стадии проектирования. Целью разработки заявлено "улучшение боевых возможностей, необходимых для борьбы и победы над будущими угрозами на поле боя 2040 года и последующих лет". Пентагон в январе 2023 года объявил о планах отправить 31 танк Abrams на Украину, выделив на это 400 миллионов долларов в рамках Инициативы по обеспечению безопасности Украины. Позднее в СМИ появилась информация о том, что эти 31 танк Abrams на самом деле оказались старой моделью M1A1 SA, которая требует ежегодных многомиллионных затрат армии США на модернизацию. Согласно последнему бюджетному отчету, армия США планирует в 2025 финансовом году модернизировать 41 танк M1A1 SA до последней версии M1A2 System Enhancement Package (SEP)v3, средняя стоимость модернизации одного танка составляет около 15,98 миллиона долларов. Средняя стоимость модернизации 31 танка Abrams, отправленного на Украину, составила около 12,9 миллиона долларов. После модернизации более 100 старых танков с 2023 года количество техники, проходящей модернизацию, сократилось до 40 в год, поскольку армия США направила основные усилия на создание нового M1E3 Abrams. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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https://ria.ru/20241125/ssha-1985676783.html

https://ria.ru/20241211/taurus-1988522851.html

https://ria.ru/20241203/pvo-1987123169.html

https://ria.ru/20241124/ukraina-1985457788.html

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сша, украина, россия, джейк салливан, сергей лавров, министерство обороны сша, нато