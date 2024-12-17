https://ria.ru/20241217/ukraina-1989576087.html

СМИ: Нацбанк Украины взял под контроль расчеты с валютными картами

СМИ: Нацбанк Украины взял под контроль расчеты с валютными картами - РИА Новости, 17.12.2024

СМИ: Нацбанк Украины взял под контроль расчеты с валютными картами

Национальный банк Украины взял под контроль заграничные расчеты граждан страны с валютных карт от 250 тысяч гривен (более 6 тысяч долларов), сообщило украинское РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T01:45

2024-12-17T01:45

2024-12-17T01:50

украина

страна.ua

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Национальный банк Украины взял под контроль заграничные расчеты граждан страны с валютных карт от 250 тысяч гривен (более 6 тысяч долларов), сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на внутреннее письмо регулятора. "Национальный банк взял под жесткий контроль заграничные расчеты украинцев с валютных карт от 250 тысяч гривен и выше", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По информации издания, регулятор потребовал от банков отчитаться о валютных расходах граждан Украины за границей за октябрь-ноябрь. При этом, по данным "Страны.ua", со следующего года предоставление такой информации банками должно стать регулярным и обязательным. "Страна.ua" 10 декабря писала, что украинские банки подписали меморандум, по которому с февраля вводятся лимиты на суммы перевода на уровне 50-150 тысяч гривен (1,2 - 3,6 тысячи долларов) в месяц в зависимости от присвоенной владельцу счета категории риска. Нацбанк Украины в конце августа сообщал о введении с 1 октября на полгода лимитов на банковские переводы для физических лиц, в месяц сумма не должна превышать 150 тысяч гривен (3,6 тысячи долларов). А в сентябре регулятор сообщал о введении с 10 сентября ограничений на валютные расчеты картами за рубежом, по которым, в частности, ограничиваются суммы, которые можно потратить на ювелирные украшения и операции с недвижимостью.

https://ria.ru/20241216/smi-1989349858.html

https://ria.ru/20241207/otstavka-1987869333.html

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