https://ria.ru/20241217/ukraina-1989576087.html
СМИ: Нацбанк Украины взял под контроль расчеты с валютными картами
СМИ: Нацбанк Украины взял под контроль расчеты с валютными картами - РИА Новости, 17.12.2024
СМИ: Нацбанк Украины взял под контроль расчеты с валютными картами
Национальный банк Украины взял под контроль заграничные расчеты граждан страны с валютных карт от 250 тысяч гривен (более 6 тысяч долларов), сообщило украинское РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T01:45
2024-12-17T01:45
2024-12-17T01:50
украина
страна.ua
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Национальный банк Украины взял под контроль заграничные расчеты граждан страны с валютных карт от 250 тысяч гривен (более 6 тысяч долларов), сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на внутреннее письмо регулятора. "Национальный банк взял под жесткий контроль заграничные расчеты украинцев с валютных карт от 250 тысяч гривен и выше", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По информации издания, регулятор потребовал от банков отчитаться о валютных расходах граждан Украины за границей за октябрь-ноябрь. При этом, по данным "Страны.ua", со следующего года предоставление такой информации банками должно стать регулярным и обязательным. "Страна.ua" 10 декабря писала, что украинские банки подписали меморандум, по которому с февраля вводятся лимиты на суммы перевода на уровне 50-150 тысяч гривен (1,2 - 3,6 тысячи долларов) в месяц в зависимости от присвоенной владельцу счета категории риска. Нацбанк Украины в конце августа сообщал о введении с 1 октября на полгода лимитов на банковские переводы для физических лиц, в месяц сумма не должна превышать 150 тысяч гривен (3,6 тысячи долларов). А в сентябре регулятор сообщал о введении с 10 сентября ограничений на валютные расчеты картами за рубежом, по которым, в частности, ограничиваются суммы, которые можно потратить на ювелирные украшения и операции с недвижимостью.
https://ria.ru/20241216/smi-1989349858.html
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украина, страна.ua
СМИ: Нацбанк Украины взял под контроль расчеты с валютными картами
Нацбанк Украины взял под контроль расчеты граждан с валютных карт
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Национальный банк Украины взял под контроль заграничные расчеты граждан страны с валютных карт от 250 тысяч гривен (более 6 тысяч долларов), сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на внутреннее письмо регулятора.
"Национальный банк взял под жесткий контроль заграничные расчеты украинцев с валютных карт от 250 тысяч гривен и выше", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По информации издания, регулятор потребовал от банков отчитаться о валютных расходах граждан Украины
за границей за октябрь-ноябрь. При этом, по данным "Страны.ua
", со следующего года предоставление такой информации банками должно стать регулярным и обязательным.
"Страна.ua" 10 декабря писала, что украинские банки подписали меморандум, по которому с февраля вводятся лимиты на суммы перевода на уровне 50-150 тысяч гривен (1,2 - 3,6 тысячи долларов) в месяц в зависимости от присвоенной владельцу счета категории риска.
Нацбанк Украины в конце августа сообщал о введении с 1 октября на полгода лимитов на банковские переводы для физических лиц, в месяц сумма не должна превышать 150 тысяч гривен (3,6 тысячи долларов). А в сентябре регулятор сообщал о введении с 10 сентября ограничений на валютные расчеты картами за рубежом, по которым, в частности, ограничиваются суммы, которые можно потратить на ювелирные украшения и операции с недвижимостью.