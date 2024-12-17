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Подполье сообщило об ударе по пункту временной дислокации ВСУ в Гуляйполе - РИА Новости, 17.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:36 17.12.2024 (обновлено: 10:38 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/udar-1989621202.html
Подполье сообщило об ударе по пункту временной дислокации ВСУ в Гуляйполе
Подполье сообщило об ударе по пункту временной дислокации ВСУ в Гуляйполе - РИА Новости, 17.12.2024
Подполье сообщило об ударе по пункту временной дислокации ВСУ в Гуляйполе
Удар нанесен по пункту временной дислокации украинских военных в Гуляйполе на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T10:36
2024-12-17T10:38
специальная военная операция на украине
запорожская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Удар нанесен по пункту временной дислокации украинских военных в Гуляйполе на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Гуляйполе получает все больше ударов, наши приближаются. Были удары НАРами (неуправляемые авиационные ракеты – ред.) в направлении местного пруда. Территория там закрыта блокпостами, но, по данным сопротивления, в том месте находится пункт временной дислокации бандеровцев. По разным данным от 50 до 100 военных. Количество зависит от попыток ротации", - сказал Лебедев. По его словам, несколько ударов нанесено по позициям ВСУ. "Также было нанесено несколько артиллерийских ударов по юго-восточной окраине города, в направлении дач. Со стороны дач периодически работает бандеровская артиллерия. Один из прилетов был с хорошей детонацией, слышалась в центре самого Гуляйполя", - отметил Лебедев. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241213/ukraina-1988962636.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по пункту временной дислокации ВСУ в Гуляйполе

ВС РФ ударили по пункту временной дислокации ВСУ в Гуляйполе Запорожской области

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Удар нанесен по пункту временной дислокации украинских военных в Гуляйполе на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Гуляйполе получает все больше ударов, наши приближаются. Были удары НАРами (неуправляемые авиационные ракеты – ред.) в направлении местного пруда. Территория там закрыта блокпостами, но, по данным сопротивления, в том месте находится пункт временной дислокации бандеровцев. По разным данным от 50 до 100 военных. Количество зависит от попыток ротации", - сказал Лебедев.
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По его словам, несколько ударов нанесено по позициям ВСУ.
"Также было нанесено несколько артиллерийских ударов по юго-восточной окраине города, в направлении дач. Со стороны дач периодически работает бандеровская артиллерия. Один из прилетов был с хорошей детонацией, слышалась в центре самого Гуляйполя", - отметил Лебедев.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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