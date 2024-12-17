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Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в Запорожской области
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 17.12.2024
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в Запорожской области
Под ударом оказалось здание временной дислокации украинских войск в селе Лобковое на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T10:19
2024-12-17T10:19
2024-12-17T11:23
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запорожская область
вооруженные силы украины
сергей лебедев
безопасность
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ДОНЕЦК, 17 дек — РИА Новости. Под ударом оказалось здание временной дислокации украинских войск в селе Лобковое на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Через село проходит трасса, есть бесхозные дома и другие строения, пригодные для пунктов временной дислокации и складирования боекомплектов. По одному из таких помещений возле трасс и был нанесен удар", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что взрыв ощутили и жители соседних сел, там была слышна детонация.Примерно через пару часов за выжившими выехали три машины скорой помощи.Также под ударами оказался район расположения ангаров в Новоандреевке.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, сергей лебедев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в Запорожской области
ВС России ударили по зданию для временной дислокации ВСУ в Запорожской области
ДОНЕЦК, 17 дек — РИА Новости. Под ударом оказалось здание временной дислокации украинских войск в селе Лобковое на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Через село проходит трасса, есть бесхозные дома и другие строения, пригодные для пунктов временной дислокации и складирования боекомплектов. По одному из таких помещений возле трасс и был нанесен удар", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что взрыв ощутили и жители соседних сел, там была слышна детонация.
Примерно через пару часов за выжившими выехали три машины скорой помощи.
Также под ударами оказался район расположения ангаров в Новоандреевке.