https://ria.ru/20241217/udar-1989617614.html

Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в Запорожской области

Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 17.12.2024

Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в Запорожской области

Под ударом оказалось здание временной дислокации украинских войск в селе Лобковое на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T10:19

2024-12-17T10:19

2024-12-17T11:23

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

сергей лебедев

безопасность

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ДОНЕЦК, 17 дек — РИА Новости. Под ударом оказалось здание временной дислокации украинских войск в селе Лобковое на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Через село проходит трасса, есть бесхозные дома и другие строения, пригодные для пунктов временной дислокации и складирования боекомплектов. По одному из таких помещений возле трасс и был нанесен удар", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что взрыв ощутили и жители соседних сел, там была слышна детонация.Примерно через пару часов за выжившими выехали три машины скорой помощи.Также под ударами оказался район расположения ангаров в Новоандреевке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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запорожская область, вооруженные силы украины, сергей лебедев, безопасность