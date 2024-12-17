https://ria.ru/20241217/ubiystvo-1989769070.html
В Москве мужчина получил восемь лет колонии за убийство пенсионера
В Москве мужчина получил восемь лет колонии за убийство пенсионера - РИА Новости, 17.12.2024
В Москве мужчина получил восемь лет колонии за убийство пенсионера
Суд приговорил мужчину, убившего пенсионера в московском лесопарке "Кусково" на глазах у внучек, к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима,... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T18:46
2024-12-17T18:46
2024-12-17T18:46
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Суд приговорил мужчину, убившего пенсионера в московском лесопарке "Кусково" на глазах у внучек, к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. По данным следствия, четвертого июня 2024 года Александр Штольц, находясь в парке Кусково в Москве, в ходе конфликта нанес удар ножом в сердце ранее незнакомого мужчины. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, а обвиняемый скрылся с места преступления. "Злоумышленника искали три дня, а на четвёртый – он сам пришел в правоохранительные органы. Тогда 64-летний житель района Перово Александр Штольц раскаялся, но в суде вину уже не признал, показав, что потерпевший первый напал на него и стал душить, а ножом он ударил в целях самообороны", - говорится в сообщении ведомства. Столичная прокуратура отмечает, что представленные государственными обвинителем прокуратуры Москвы доказательства полностью опровергли защитную версию осужденного "С учетом позиции прокуратуры суд признал Штольца виновным в убийстве и приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20241210/sud-1988299592.html
https://ria.ru/20241216/ubiystvo-1989531115.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве мужчина получил восемь лет колонии за убийство пенсионера
В Москве мужчина, убивший пенсионера на глазах у внучек, получил восемь лет