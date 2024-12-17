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Власти Туниса не назвали причину задержания россиян - РИА Новости, 17.12.2024
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23:56 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/tunis-1989804657.html
Власти Туниса не назвали причину задержания россиян
Власти Туниса не назвали причину задержания россиян - РИА Новости, 17.12.2024
Власти Туниса не назвали причину задержания россиян
Власти Туниса до сих пор не сообщили причину задержания 11 российских граждан, а также не предоставили информации о ходе расследования, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T23:56
2024-12-17T23:56
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Власти Туниса до сих пор не сообщили причину задержания 11 российских граждан, а также не предоставили информации о ходе расследования, заявил РИА Новости родственник одного из задержанных. "Представители российского посольства встречались с МИД Тунисской Республики, но для получения информации о результатах встречи и предъявленных обвинениях потребовался официальный запрос. Запрос был отправлен, и, согласно закону, ответ должны предоставить в течение месяца. Пока официальный ответ не получен", — рассказал собеседник агентства. Родственник отметил, что связи с его братом нет с 14 ноября, а причина задержания группы россиян остается неизвестной. "Понимания, на каком основании мой брат и еще 10 граждан России находятся под следствием, до сих пор нет", — подчеркнул он. Ранее в разговоре с РИА Новости невеста одного из россиян заявила, что группа из 11 человек отправилась в небольшое селение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники Римской империи. Однако в ноябре они перестали выходить на связь. Позднее стало известно, что местные правоохранительные органы задержали туристов и держат под стражей в печально известной своими плохими условиями тюрьме Mornaguia. Причина задержания до сих пор неизвестна. Родственники и близкие задержанных обратились к президенту страны Каису Саиду с просьбой об их освобождении, опубликовав 13 декабря петицию. Позже посольство России в Тунисе подтвердило РИА Новости, что ситуация вокруг 11 задержанных россиян отслеживается, и что российские дипломаты находятся в постоянном контакте со следственными органами и консульской службой местного внешнеполитического ведомства. Кроме того, дипмиссия подчеркнула, что граждане РФ находятся в тюрьме Mornaguia, в отношении них проводятся следственные действия, ожидается, что в ближайшее время будет назначена дата первого судебного заседания в отношении задержанных, которое пройдет в закрытом режиме. Тюрьма Mornaguia, расположенная недалеко от столицы Туниса, известна своими строгими условиями содержания и нарушениями прав человека. В докладах международных правозащитных организаций с 2010 года она неоднократно упоминалась из-за информации о пытках и жестоком обращении с заключенными. А в октябре 2023 года оттуда сбежали пять опасных преступников.
https://ria.ru/20241207/niderlandy-1987842173.html
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в мире, россия, тунис (страна), каис саид
В мире, Россия, Тунис (страна), Каис Саид
Власти Туниса не назвали причину задержания россиян

Родственник задержанного в Тунисе россиянина: причину задержания не назвали

© AP Photo / Darko VojinovicПолиция в Тунисе
Полиция в Тунисе - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Полиция в Тунисе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Власти Туниса до сих пор не сообщили причину задержания 11 российских граждан, а также не предоставили информации о ходе расследования, заявил РИА Новости родственник одного из задержанных.
"Представители российского посольства встречались с МИД Тунисской Республики, но для получения информации о результатах встречи и предъявленных обвинениях потребовался официальный запрос. Запрос был отправлен, и, согласно закону, ответ должны предоставить в течение месяца. Пока официальный ответ не получен", — рассказал собеседник агентства.
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Родственник отметил, что связи с его братом нет с 14 ноября, а причина задержания группы россиян остается неизвестной.
"Понимания, на каком основании мой брат и еще 10 граждан России находятся под следствием, до сих пор нет", — подчеркнул он.
Ранее в разговоре с РИА Новости невеста одного из россиян заявила, что группа из 11 человек отправилась в небольшое селение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники Римской империи. Однако в ноябре они перестали выходить на связь. Позднее стало известно, что местные правоохранительные органы задержали туристов и держат под стражей в печально известной своими плохими условиями тюрьме Mornaguia. Причина задержания до сих пор неизвестна. Родственники и близкие задержанных обратились к президенту страны Каису Саиду с просьбой об их освобождении, опубликовав 13 декабря петицию.
Позже посольство России в Тунисе подтвердило РИА Новости, что ситуация вокруг 11 задержанных россиян отслеживается, и что российские дипломаты находятся в постоянном контакте со следственными органами и консульской службой местного внешнеполитического ведомства. Кроме того, дипмиссия подчеркнула, что граждане РФ находятся в тюрьме Mornaguia, в отношении них проводятся следственные действия, ожидается, что в ближайшее время будет назначена дата первого судебного заседания в отношении задержанных, которое пройдет в закрытом режиме.
Тюрьма Mornaguia, расположенная недалеко от столицы Туниса, известна своими строгими условиями содержания и нарушениями прав человека. В докладах международных правозащитных организаций с 2010 года она неоднократно упоминалась из-за информации о пытках и жестоком обращении с заключенными. А в октябре 2023 года оттуда сбежали пять опасных преступников.
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