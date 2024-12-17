https://ria.ru/20241217/tula-1989797093.html

В Тульской области мать приговорили к работам за убийство ребенка

В Тульской области мать приговорили к работам за убийство ребенка - РИА Новости, 17.12.2024

В Тульской области мать приговорили к работам за убийство ребенка

Жительницу Тульской области приговорили к двум годам и 10 дням принудительных работ за убийство новорожденного ребенка, сообщила объединенная пресс-служба... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T21:46

2024-12-17T21:46

2024-12-17T21:46

происшествия

россия

тульская область

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ТУЛА, 17 дек – РИА Новости. Жительницу Тульской области приговорили к двум годам и 10 дням принудительных работ за убийство новорожденного ребенка, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона. Как установил суд, женщина узнала о беременности летом 2022 года и скрывала данный факт. В феврале она родила в квартире знакомой, где после родов задушила новорожденного. В ведомстве уточняют, что женщина испытывала материальные трудности. Спустя несколько дней тело ребенка она похоронила в коробке из-под обуви в лесу. "Алексинский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Ахмедовой Л.А., обвиняемой в совершении преступления по ст.106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка - ред.). Приговором от 17 декабря 2024 Ахмедова Л.А. признана виновной. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года … В силу ч.5 ст.69, п. "в" ч.1 ст.71, ч.2 ст.72 УК РФ окончательно назначено Ахмедовой Л.А. наказание в виде принудительных работ на срок 2 года 10 дней с удержанием 15% из заработной платы осужденной в доход государства ежемесячно", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что приговор в законную силу не вступил, до этого момента осужденная будет находиться под подпиской о невыезде.

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происшествия, россия, тульская область