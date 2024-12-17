https://ria.ru/20241217/tspe-1989755901.html

ЦПЭ представил продукт "Гарантии. Возврат НДС для МСП"

ЦПЭ представил продукт "Гарантии. Возврат НДС для МСП" - РИА Новости, 17.12.2024

ЦПЭ представил продукт "Гарантии. Возврат НДС для МСП"

Презентацию обновленного продукта "Гарантия. Возврат НДС для МСП" провел 16 декабря в Екатеринбурге на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T17:50

2024-12-17T17:50

2024-12-17T17:50

экономика

россия

новосибирская область

екатеринбург

российский экспортный центр (рэц)

экспорт

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Презентацию обновленного продукта "Гарантия. Возврат НДС для МСП" провел 16 декабря в Екатеринбурге на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта Росэксимбанк (входит в ВЭБ.РФ), сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Как рассказала старший менеджер по гарантийным операциям Людмила Ярцева, теперь экспортеры могут получить гарантию практически мгновенно - "день-в-день". Для этого достаточно один раз пройти процедуру одобрения и заключить с банком лимитное соглашение. После этого для получения гарантии потребуется предоставить всего один документ - заявление на выдачу. Этот механизм значительно упрощает и ускоряет процесс возврата НДС, предусмотренный Налоговым кодексом Российской Федерации (ст. 176.1), позволяя экспортерам оперативно вернуть в оборот значительные суммы", - говорится в сообщении.Ярцева также отметила вклад Центров поддержки экспорта Смоленской, Орловской и Новосибирской областей в успешное внедрение продукта."Благодаря активной работе данных ЦПЭ мы видим отличные результаты по количеству реализованных сделок. Так, например, Смоленский ЦПЭ привлек наибольшее число экспортеров к данной услуге, а ЦПЭ Орловской и Новосибирской областей обеспечили качественное сопровождение клиентов, что способствовало оперативному проведению сделок", - подчеркнула Ярцева.Услуга "Гарантия. Возврат НДС для МСП" доступна на цифровой платформе "Мой экспорт". Она разработана специально для экспортеров сегмента МСП. С ее помощью средства возвращаются на счет экспортера уже через 10-12 рабочих дней после подачи декларации. Среди ключевых преимуществ: упрощенный пакет документов, фиксированная стоимость гарантии - всего 5 тысяч рублей, а для гарантий до 5 миллионов рублей не требуется поручительство. Это делает услугу максимально доступной и выгодной для МСП, позволяя им экономить время и ресурсы, сосредоточившись на развитии своего бизнеса.

https://ria.ru/20241217/rets-1989726221.html

https://ria.ru/20241217/eksport-1989700601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, новосибирская область, екатеринбург, российский экспортный центр (рэц), экспорт