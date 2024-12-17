https://ria.ru/20241217/tspe-1989755901.html
ЦПЭ представил продукт "Гарантии. Возврат НДС для МСП"
ЦПЭ представил продукт "Гарантии. Возврат НДС для МСП" - РИА Новости, 17.12.2024
ЦПЭ представил продукт "Гарантии. Возврат НДС для МСП"
Презентацию обновленного продукта "Гарантия. Возврат НДС для МСП" провел 16 декабря в Екатеринбурге на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T17:50
2024-12-17T17:50
2024-12-17T17:50
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новосибирская область
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Презентацию обновленного продукта "Гарантия. Возврат НДС для МСП" провел 16 декабря в Екатеринбурге на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта Росэксимбанк (входит в ВЭБ.РФ), сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Как рассказала старший менеджер по гарантийным операциям Людмила Ярцева, теперь экспортеры могут получить гарантию практически мгновенно - "день-в-день". Для этого достаточно один раз пройти процедуру одобрения и заключить с банком лимитное соглашение. После этого для получения гарантии потребуется предоставить всего один документ - заявление на выдачу. Этот механизм значительно упрощает и ускоряет процесс возврата НДС, предусмотренный Налоговым кодексом Российской Федерации (ст. 176.1), позволяя экспортерам оперативно вернуть в оборот значительные суммы", - говорится в сообщении.Ярцева также отметила вклад Центров поддержки экспорта Смоленской, Орловской и Новосибирской областей в успешное внедрение продукта."Благодаря активной работе данных ЦПЭ мы видим отличные результаты по количеству реализованных сделок. Так, например, Смоленский ЦПЭ привлек наибольшее число экспортеров к данной услуге, а ЦПЭ Орловской и Новосибирской областей обеспечили качественное сопровождение клиентов, что способствовало оперативному проведению сделок", - подчеркнула Ярцева.Услуга "Гарантия. Возврат НДС для МСП" доступна на цифровой платформе "Мой экспорт". Она разработана специально для экспортеров сегмента МСП. С ее помощью средства возвращаются на счет экспортера уже через 10-12 рабочих дней после подачи декларации. Среди ключевых преимуществ: упрощенный пакет документов, фиксированная стоимость гарантии - всего 5 тысяч рублей, а для гарантий до 5 миллионов рублей не требуется поручительство. Это делает услугу максимально доступной и выгодной для МСП, позволяя им экономить время и ресурсы, сосредоточившись на развитии своего бизнеса.
https://ria.ru/20241217/rets-1989726221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, новосибирская область, екатеринбург, российский экспортный центр (рэц), экспорт
Экономика, Россия, Новосибирская область, Екатеринбург, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экспорт
ЦПЭ представил продукт "Гарантии. Возврат НДС для МСП"
ЦПЭ представил экспортерам продукт "Гарантии. Возврат НДС для МСП
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Презентацию обновленного продукта "Гарантия. Возврат НДС для МСП" провел 16 декабря в Екатеринбурге на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта Росэксимбанк (входит в ВЭБ.РФ), сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Как рассказала старший менеджер по гарантийным операциям Людмила Ярцева, теперь экспортеры могут получить гарантию практически мгновенно - "день-в-день". Для этого достаточно один раз пройти процедуру одобрения и заключить с банком лимитное соглашение. После этого для получения гарантии потребуется предоставить всего один документ - заявление на выдачу. Этот механизм значительно упрощает и ускоряет процесс возврата НДС, предусмотренный Налоговым кодексом Российской Федерации (ст. 176.1), позволяя экспортерам оперативно вернуть в оборот значительные суммы", - говорится в сообщении.
Ярцева также отметила вклад Центров поддержки экспорта Смоленской, Орловской и Новосибирской областей
в успешное внедрение продукта.
"Благодаря активной работе данных ЦПЭ мы видим отличные результаты по количеству реализованных сделок. Так, например, Смоленский ЦПЭ привлек наибольшее число экспортеров к данной услуге, а ЦПЭ Орловской и Новосибирской областей обеспечили качественное сопровождение клиентов, что способствовало оперативному проведению сделок", - подчеркнула Ярцева.
Услуга "Гарантия. Возврат НДС для МСП" доступна на цифровой платформе "Мой экспорт". Она разработана специально для экспортеров сегмента МСП. С ее помощью средства возвращаются на счет экспортера уже через 10-12 рабочих дней после подачи декларации. Среди ключевых преимуществ: упрощенный пакет документов, фиксированная стоимость гарантии - всего 5 тысяч рублей, а для гарантий до 5 миллионов рублей не требуется поручительство. Это делает услугу максимально доступной и выгодной для МСП, позволяя им экономить время и ресурсы, сосредоточившись на развитии своего бизнеса.