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"Саентологическую церковь Петербурга"* признали экстремистской организацией - РИА Новости, 17.12.2024
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17:53 17.12.2024 (обновлено: 18:27 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/tserkov-1989757349.html
"Саентологическую церковь Петербурга"* признали экстремистской организацией
"Саентологическую церковь Петербурга"* признали экстремистской организацией - РИА Новости, 17.12.2024
"Саентологическую церковь Петербурга"* признали экстремистской организацией
Суд признал религиозную группу "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга"* экстремистской организацией, сообщила пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T17:53
2024-12-17T18:27
россия
санкт-петербург
санкт-петербургский городской суд
генеральная прокуратура рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости. Суд признал религиозную группу "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга"* экстремистской организацией, сообщила пресс-служба прокуратуры города. По данным надзорного ведомства, установлено, что на территории города длительное время функционировала религиозная группа "Саентологическая церковь города Санкт-Петербурга"*, деятельность которой была направлена на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства лиц, выделенных по признаку принадлежности к социальным группам, осуществление призывов к отказу от соблюдения общественных правил и законов. Судом установлено, что ее участники распространяли литературу, признанную в установленном законом порядке экстремистской. В целях защиты интересов государства, общества и неопределенного круга лиц прокуратура города обратилась в суд с иском о признании этой религиозной группы экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации. "Санкт-Петербургским городским судом требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. Решение суда обращено к немедленному исполнению", - сообщает прокуратура. Ранее главу саентологов Петербурга Ивана Мацицкого суд приговорил к 6,5 годам колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью в общественных объединениях и религиозных организациях сроком на 2 года по делу о незаконном предпринимательстве, но освободил от наказания по истечении сроков давности. Сообщалось, что в июне 2017 года были арестованы руководитель сайентологов Петербурга Мацицкий, исполнительный директор организации Шуринова и еще три человека. По данным УФСБ, сайентологи с 2013 по 2016 годы незаконно получили за свои услуги более 276 миллионов рублей, а сама "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга"* в оглашенных в суде материалах названа экстремистской организацией, поскольку ее члены руководствуются изданиями, признанными судами экстремистскими. Дианетика и саентология (сайентология) — религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом. Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России "Всемирного института сайентологических предприятий" (World Institute of Scientology Enterprises International, WISE) и "Церкви духовной технологии" (Church of Spiritual Technology, CST), использующей также наименование "Библиотека Л. Рона Хаббарда" (L. Ron Hubbard Library).* Организация, признанная экстремистской в России.
https://ria.ru/20211001/nezhelatelnye-1752710181.html
https://ria.ru/20210924/organizatsii-1751679165.html
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россия, санкт-петербург, санкт-петербургский городской суд, генеральная прокуратура рф
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский городской суд, Генеральная прокуратура РФ
"Саентологическую церковь Петербурга"* признали экстремистской организацией

Суд признал "Саентологическую церковь Петербурга" экстремистской организацией

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости. Суд признал религиозную группу "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга"* экстремистской организацией, сообщила пресс-служба прокуратуры города.
По данным надзорного ведомства, установлено, что на территории города длительное время функционировала религиозная группа "Саентологическая церковь города Санкт-Петербурга"*, деятельность которой была направлена на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства лиц, выделенных по признаку принадлежности к социальным группам, осуществление призывов к отказу от соблюдения общественных правил и законов. Судом установлено, что ее участники распространяли литературу, признанную в установленном законом порядке экстремистской.
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
Минюст включил организации саентологов в перечень нежелательных
1 октября 2021, 17:08
В целях защиты интересов государства, общества и неопределенного круга лиц прокуратура города обратилась в суд с иском о признании этой религиозной группы экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации.
"Санкт-Петербургским городским судом требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. Решение суда обращено к немедленному исполнению", - сообщает прокуратура.
Ранее главу саентологов Петербурга Ивана Мацицкого суд приговорил к 6,5 годам колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью в общественных объединениях и религиозных организациях сроком на 2 года по делу о незаконном предпринимательстве, но освободил от наказания по истечении сроков давности.
Сообщалось, что в июне 2017 года были арестованы руководитель сайентологов Петербурга Мацицкий, исполнительный директор организации Шуринова и еще три человека. По данным УФСБ, сайентологи с 2013 по 2016 годы незаконно получили за свои услуги более 276 миллионов рублей, а сама "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга"* в оглашенных в суде материалах названа экстремистской организацией, поскольку ее члены руководствуются изданиями, признанными судами экстремистскими.
Дианетика и саентология (сайентология) — религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом. Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России "Всемирного института сайентологических предприятий" (World Institute of Scientology Enterprises International, WISE) и "Церкви духовной технологии" (Church of Spiritual Technology, CST), использующей также наименование "Библиотека Л. Рона Хаббарда" (L. Ron Hubbard Library).
* Организация, признанная экстремистской в России.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Источник: саентологические организации вывели из России миллиарды рублей
24 сентября 2021, 17:44
 
РоссияСанкт-ПетербургСанкт-Петербургский городской судГенеральная прокуратура РФ
 
 
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