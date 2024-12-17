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ЦБ готов проверить финансовую грамотность желающих взять ипотеку - РИА Новости, 17.12.2024
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07:07 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/tsb-1989591308.html
ЦБ готов проверить финансовую грамотность желающих взять ипотеку
ЦБ готов проверить финансовую грамотность желающих взять ипотеку - РИА Новости, 17.12.2024
ЦБ готов проверить финансовую грамотность желающих взять ипотеку
Центральный Банк готов рассмотреть вопрос введения тестирования финансовой грамотности для желающих взять ипотеку, сказано в ответе ЦБ замруководителю думской... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T07:07
2024-12-17T07:07
экономика
ипотека
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Центральный Банк готов рассмотреть вопрос введения тестирования финансовой грамотности для желающих взять ипотеку, сказано в ответе ЦБ замруководителю думской фракции "Новые люди" Александру Демину. Ранее замруководителя думской фракции "Новые люди" Александр Демин направил обращение председателю Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной с предложением ввести обязательный тест на финансовую грамотность для людей, впервые оформляющих кредит, и высокорискованных заемщиков. "В ряде стран действует тестирование финансовой грамотности заемщика по отдельным видам договоров, в первую очередь ипотечных (в силу величины сумм, сроков и рисков, свойственных данному типу кредитования). Банк России готов рассмотреть вопрос введения такого тестирования в отношении договоров, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой и предлагает совместно проработать этот вопрос с кредитными организациями и обществами защиты прав потребителей", - сказано в ответе ведомства (есть в распоряжении РИА Новости). В документе отмечается, что тема осознанного отношения к получению заемных средств и обслуживанию долга присутствует во всех проектах и программах по финансовой грамотности Банка России – для работающих граждан и для пенсионеров, для студентов и даже школьников. "Вместе с Минфином России и другими органами исполнительной власти идет работа не только по повышению уровня знаний о финансах, но также по формированию финансовой культуры наших граждан, то есть определенных навыков и привычек – анализировать доходы и расходы, оценивать свою кредитную нагрузку, ответственно относиться к обслуживанию долга. Только в этом году участниками проектов и программ Банка России по финансовой грамотности стали более 11 млн россиян", - подчеркивается в ответе. Дополнительно ЦБ отмечает, что при участии Банка России разработан проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". "Указанным проектом федерального закона предусматривается установление обязательного "периода охлаждения" по потребительским кредитам и займам: промежутка времени между согласованием индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа) и получением кредита (займа), в который заемщик сможет отказаться от получения заемных средств. Установление такого "периода охлаждения", в том числе, позволит потребителю дополнительно пересмотреть свое решение, оценить его целесообразность и принять рационально обоснованное решение о получении кредита или займа или отказа от него", - объяснили в ЦБ.
https://realty.ria.ru/20241129/ipoteka-1986471400.html
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экономика, ипотека, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Ипотека, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ готов проверить финансовую грамотность желающих взять ипотеку

ЦБ готов рассмотреть тест на финансовую грамотность для желающих взять ипотеку

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Банка России на улице Неглинная в Москве
Здание Банка России на улице Неглинная в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Центральный Банк готов рассмотреть вопрос введения тестирования финансовой грамотности для желающих взять ипотеку, сказано в ответе ЦБ замруководителю думской фракции "Новые люди" Александру Демину.
Ранее замруководителя думской фракции "Новые люди" Александр Демин направил обращение председателю Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной с предложением ввести обязательный тест на финансовую грамотность для людей, впервые оформляющих кредит, и высокорискованных заемщиков.
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"В ряде стран действует тестирование финансовой грамотности заемщика по отдельным видам договоров, в первую очередь ипотечных (в силу величины сумм, сроков и рисков, свойственных данному типу кредитования). Банк России готов рассмотреть вопрос введения такого тестирования в отношении договоров, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой и предлагает совместно проработать этот вопрос с кредитными организациями и обществами защиты прав потребителей", - сказано в ответе ведомства (есть в распоряжении РИА Новости).
В документе отмечается, что тема осознанного отношения к получению заемных средств и обслуживанию долга присутствует во всех проектах и программах по финансовой грамотности Банка России – для работающих граждан и для пенсионеров, для студентов и даже школьников.
"Вместе с Минфином России и другими органами исполнительной власти идет работа не только по повышению уровня знаний о финансах, но также по формированию финансовой культуры наших граждан, то есть определенных навыков и привычек – анализировать доходы и расходы, оценивать свою кредитную нагрузку, ответственно относиться к обслуживанию долга. Только в этом году участниками проектов и программ Банка России по финансовой грамотности стали более 11 млн россиян", - подчеркивается в ответе.
Дополнительно ЦБ отмечает, что при участии Банка России разработан проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
"Указанным проектом федерального закона предусматривается установление обязательного "периода охлаждения" по потребительским кредитам и займам: промежутка времени между согласованием индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа) и получением кредита (займа), в который заемщик сможет отказаться от получения заемных средств. Установление такого "периода охлаждения", в том числе, позволит потребителю дополнительно пересмотреть свое решение, оценить его целесообразность и принять рационально обоснованное решение о получении кредита или займа или отказа от него", - объяснили в ЦБ.
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ЭкономикаИпотекаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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