https://ria.ru/20241217/tsb-1989591308.html

ЦБ готов проверить финансовую грамотность желающих взять ипотеку

ЦБ готов проверить финансовую грамотность желающих взять ипотеку - РИА Новости, 17.12.2024

ЦБ готов проверить финансовую грамотность желающих взять ипотеку

Центральный Банк готов рассмотреть вопрос введения тестирования финансовой грамотности для желающих взять ипотеку, сказано в ответе ЦБ замруководителю думской... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T07:07

2024-12-17T07:07

2024-12-17T07:07

экономика

ипотека

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Центральный Банк готов рассмотреть вопрос введения тестирования финансовой грамотности для желающих взять ипотеку, сказано в ответе ЦБ замруководителю думской фракции "Новые люди" Александру Демину. Ранее замруководителя думской фракции "Новые люди" Александр Демин направил обращение председателю Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной с предложением ввести обязательный тест на финансовую грамотность для людей, впервые оформляющих кредит, и высокорискованных заемщиков. "В ряде стран действует тестирование финансовой грамотности заемщика по отдельным видам договоров, в первую очередь ипотечных (в силу величины сумм, сроков и рисков, свойственных данному типу кредитования). Банк России готов рассмотреть вопрос введения такого тестирования в отношении договоров, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой и предлагает совместно проработать этот вопрос с кредитными организациями и обществами защиты прав потребителей", - сказано в ответе ведомства (есть в распоряжении РИА Новости). В документе отмечается, что тема осознанного отношения к получению заемных средств и обслуживанию долга присутствует во всех проектах и программах по финансовой грамотности Банка России – для работающих граждан и для пенсионеров, для студентов и даже школьников. "Вместе с Минфином России и другими органами исполнительной власти идет работа не только по повышению уровня знаний о финансах, но также по формированию финансовой культуры наших граждан, то есть определенных навыков и привычек – анализировать доходы и расходы, оценивать свою кредитную нагрузку, ответственно относиться к обслуживанию долга. Только в этом году участниками проектов и программ Банка России по финансовой грамотности стали более 11 млн россиян", - подчеркивается в ответе. Дополнительно ЦБ отмечает, что при участии Банка России разработан проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". "Указанным проектом федерального закона предусматривается установление обязательного "периода охлаждения" по потребительским кредитам и займам: промежутка времени между согласованием индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа) и получением кредита (займа), в который заемщик сможет отказаться от получения заемных средств. Установление такого "периода охлаждения", в том числе, позволит потребителю дополнительно пересмотреть свое решение, оценить его целесообразность и принять рационально обоснованное решение о получении кредита или займа или отказа от него", - объяснили в ЦБ.

https://realty.ria.ru/20241129/ipoteka-1986471400.html

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экономика, ипотека, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)