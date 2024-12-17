https://ria.ru/20241217/tryudo-1989588169.html

Трюдо подтвердил, что намерен остаться на посту премьера

Трюдо подтвердил, что намерен остаться на посту премьера - РИА Новости, 17.12.2024

Трюдо подтвердил, что намерен остаться на посту премьера

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил, что намерен остаться на своем посту после перемен, произошедших в его правительстве. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T06:30

2024-12-17T06:30

2024-12-17T06:30

в мире

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россия

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христя фриланд

джастин трюдо

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил, что намерен остаться на своем посту после перемен, произошедших в его правительстве. Ранее новым главой минфина Канады вместо объявившей о своей отставке Христи Фриланд был назначен министр общественной безопасности Доминик Леблан. "Нет другого места, кроме Канады, где я хотел бы быть, и служить вашим премьер-министром - это абсолютная привилегия моей жизни. Канада - лучшая страна на Земле, но она не идеальна, и поэтому я каждый день с мыслями о том, как сделать, чтобы эта страна работала лучше для всех канадцев... Наслаждайтесь праздниками, перезарядитесь, проведя необходимое время с любимыми людьми, и возвращайтесь готовыми показать канадцам, что у нас серьезное позитивное видение будущего этой великой страны, за которое стоит бороться", - заявил Трюдо, выступая перед сторонниками. Выступление транслировал телеканал CPAC. Ранее в понедельник министр финансов и вице-премьер Канады Христя Фриланд объявила о своей отставке, обосновав это тем, что премьер-министр Джастин Трюдо выразил намерение заменить её на данном посту. В письме, опубликованном Фриланд в соцсети X, она отметила, что её решение связано с утратой доверия со стороны премьера. По словам Фриланд, разногласия с премьером усилились на фоне угрозы введения 25-процентных тарифов, озвученной новой администрацией США. Она подчеркнула необходимость "сохранения финансовых резервов для возможной тарифной войны" и призвала к сдержанности в бюджетных тратах. Фриланд, известная своей жёсткой позицией в отношении России, в последние годы активно выступала за укрепление канадской экономики и за введение международных санкций против Москвы в связи с событиями на Украине. В апреле 2022 года она требовала исключить Россию из состава G20, заявив, что "страна, развязавшая войну, не может оставаться частью важнейших международных платформ".

https://ria.ru/20241211/kanada-1988577616.html

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в мире, канада, россия, земля, христя фриланд, джастин трюдо, большая двадцатка