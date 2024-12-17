https://ria.ru/20241217/trudoustroystvo-1989784495.html

Ульяновская служба занятости трудоустроила 12 тысяч человек в этом году

Ульяновская служба занятости трудоустроила 12 тысяч человек в этом году - РИА Новости, 17.12.2024

Ульяновская служба занятости трудоустроила 12 тысяч человек в этом году

В текущем году в Ульяновской области при содействии службы занятости трудоустроено 12 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T19:53

2024-12-17T19:53

2024-12-17T19:53

ульяновская область

ульяновская область

алексей русских

международная организация труда

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98689/72/986897271_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3de8ce135187fdfd97ec34318a0ca7dd.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В текущем году в Ульяновской области при содействии службы занятости трудоустроено 12 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального правительства. Предварительные итоги в сфере занятости обсудили на заседании штаба по комплексному развитию региона под председательством губернатора Алексея Русских. "Ситуация на рынке труда Ульяновской области характеризуется низкой безработицей и достаточно уверенным ростом занятого населения. По последним данным Ульяновскстата, уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда, в Ульяновской области составляет 2%. Число занятых в экономике с начала года возросло на 4,3 тысячи человек и составляет почти 588 тысяч человек. В 2024 году мы вывели тысячу человек из режима простоя и неполной занятости. Произошло это, в том числе благодаря тому, что мы вернули "в строй" оставленные западными инвесторами, предприятия", - отметил Русских, его слова приводит пресс-служба. С начала года в службу занятости обратилось более 17 тысяч человек, трудоустроено 12 тысяч человек. Более 6,6 тысячи несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет работали в свободное от учебы время. "Благодаря комплексной модернизации службы занятости в 2024 году среднее время поиска работы снизилось до 2,7 месяца, что позволяет работодателям быстрее подобрать персонал. Расчет ведется от первого дня обращения к карьерным консультантам до заключения с работодателем трудового договора и выхода на рабочее место. Наши специалисты применяют комплексный подход к решению вопросов каждого клиента, что позволяет находить более эффективные механизмы для трудоустройства в кратчайшие сроки", - отметил руководитель Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области Павел Калашников. В рамках нацпроекта "Демография" в 2024 году прошли профессиональное переобучение 545 сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса. В общественные работы были вовлечены свыше 240 безработных граждан. Получили новую профессию и повысили свою квалификацию более 1,2 тысячи жителей региона. Также в течение года велась работа по повышению оплаты труда. Заключено 360 трехсторонних соглашений об индексации заработной платы между работодателями, работниками и администрациями муниципальных образований. Среди предприятий всех форм собственности зарплата выросла и составила 56 257 рублей. Наиболее высокий уровень отмечен в сферах: информации и связи, добыче полезных ископаемых, финансовой и страховой, обрабатывающие производства, профессиональной, научной и технической деятельности.

https://ria.ru/20241216/russkikh-1989515815.html

https://ria.ru/20241216/russkikh-1989515328.html

ульяновская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ульяновская область, алексей русских, международная организация труда