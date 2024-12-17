https://ria.ru/20241217/trevoga-1989579481.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.12.2024
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T03:10
2024-12-17T03:10
2024-12-17T03:10
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, в Сумской и Полтавской областях тревога звучит уже несколько часов, а с 2.47 мск она в течение двух минут распространилась на Черкасскую, Кировоградскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. По данным карты, тревога также звучит в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241217/vzryvy-1989572231.html
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в мире, украина, россия, полтавская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Полтавская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской и еще четырех областях объявили воздушную тревогу