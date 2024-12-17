https://ria.ru/20241217/tramp-1989598852.html

"Все верно": на Украине высмеяли Зеленского после его унижения Трампом

"Все верно": на Украине высмеяли Зеленского после его унижения Трампом - РИА Новости, 17.12.2024

"Все верно": на Украине высмеяли Зеленского после его унижения Трампом

Украинская журналистка Диана Панченко иронически прокомментировала в соцсети X решение избранного президента США Дональда Трампа не приглашать Владимира... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T08:53

2024-12-17T08:53

2024-12-17T08:53

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко иронически прокомментировала в соцсети X решение избранного президента США Дональда Трампа не приглашать Владимира Зеленского на свою инаугурацию."Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию. Все верно, это не благотворительное мероприятие. Вам там никто денег не даст", — посмеялась она.Накануне Трамп заявил, что не пригласил главу киевского режима на свою инаугурацию, которая пройдет в январе 2025 года в Вашингтоне.Вместе тем, он добавил, что если тот хочет присутствовать на мероприятии, то может приехать.

https://ria.ru/20241217/tramp-1989530861.html

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