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"Все верно": на Украине высмеяли Зеленского после его унижения Трампом
"Все верно": на Украине высмеяли Зеленского после его унижения Трампом - РИА Новости, 17.12.2024
"Все верно": на Украине высмеяли Зеленского после его унижения Трампом
Украинская журналистка Диана Панченко иронически прокомментировала в соцсети X решение избранного президента США Дональда Трампа не приглашать Владимира... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T08:53
2024-12-17T08:53
2024-12-17T08:53
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко иронически прокомментировала в соцсети X решение избранного президента США Дональда Трампа не приглашать Владимира Зеленского на свою инаугурацию."Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию. Все верно, это не благотворительное мероприятие. Вам там никто денег не даст", — посмеялась она.Накануне Трамп заявил, что не пригласил главу киевского режима на свою инаугурацию, которая пройдет в январе 2025 года в Вашингтоне.Вместе тем, он добавил, что если тот хочет присутствовать на мероприятии, то может приехать.
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"Все верно": на Украине высмеяли Зеленского после его унижения Трампом
Журналистка Панченко высмеяла Зеленского из-за инаугурации Трампа