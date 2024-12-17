Рейтинг@Mail.ru
"Все верно": на Украине высмеяли Зеленского после его унижения Трампом - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:53 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/tramp-1989598852.html
"Все верно": на Украине высмеяли Зеленского после его унижения Трампом
"Все верно": на Украине высмеяли Зеленского после его унижения Трампом - РИА Новости, 17.12.2024
"Все верно": на Украине высмеяли Зеленского после его унижения Трампом
Украинская журналистка Диана Панченко иронически прокомментировала в соцсети X решение избранного президента США Дональда Трампа не приглашать Владимира... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T08:53
2024-12-17T08:53
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975249447_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_13eca869c68bfab4880b73fb1e5dbba3.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко иронически прокомментировала в соцсети X решение избранного президента США Дональда Трампа не приглашать Владимира Зеленского на свою инаугурацию."Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию. Все верно, это не благотворительное мероприятие. Вам там никто денег не даст", — посмеялась она.Накануне Трамп заявил, что не пригласил главу киевского режима на свою инаугурацию, которая пройдет в январе 2025 года в Вашингтоне.Вместе тем, он добавил, что если тот хочет присутствовать на мероприятии, то может приехать.
https://ria.ru/20241217/tramp-1989530861.html
сша
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975249447_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_ba621a4b5eddaae84672bf3e72209ad5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, киев, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Киев, Выборы президента США — 2024
"Все верно": на Украине высмеяли Зеленского после его унижения Трампом

Журналистка Панченко высмеяла Зеленского из-за инаугурации Трампа

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко иронически прокомментировала в соцсети X решение избранного президента США Дональда Трампа не приглашать Владимира Зеленского на свою инаугурацию.
«
"Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию. Все верно, это не благотворительное мероприятие. Вам там никто денег не даст", — посмеялась она.
Накануне Трамп заявил, что не пригласил главу киевского режима на свою инаугурацию, которая пройдет в январе 2025 года в Вашингтоне.
Вместе тем, он добавил, что если тот хочет присутствовать на мероприятии, то может приехать.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Переговоры с Трампом уже не нужны: план Путина по Украине сработал
Вчера, 08:00
 
В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинКиевВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала