https://ria.ru/20241217/tramp-1989584569.html

Суд в Нью-Йорке отказался отменить вердикт присяжных против Трампа

Суд в Нью-Йорке отказался отменить вердикт присяжных против Трампа - РИА Новости, 17.12.2024

Суд в Нью-Йорке отказался отменить вердикт присяжных против Трампа

Суд в Нью-Йорке отказался отменить обвинительный вердикт присяжных против Дональда Трампа по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс на фоне его победы на... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T05:24

2024-12-17T05:24

2024-12-17T07:52

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НЬЮ-ЙОРК, 17 дек - РИА Новости. Суд в Нью-Йорке отказался отменить обвинительный вердикт присяжных против Дональда Трампа по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс на фоне его победы на президентских выборах США, следует из решения, которое есть в распоряжении РИА Новости."Ходатайство ответчика об отмене обвинительного заключения и отмене вердикта присяжных отклонено", — говорится в решении суда.Суд счел, что даже если он признает, что все дело против Трампа попадает под президентский иммунитет, то в любом случае все ранее представленные доказательства говорят о том, что это были сугубо личные действия по фальсификации деловой документации, что "не представляет опасности вторжения в полномочия и функции исполнительной власти".Таким образом судья ответил на утверждения защиты о том, что доказательства не должны были быть представлены присяжным на основании того, что они попадают под президентский иммунитет."Наконец, суд приходит к выводу, что если и произошла ошибка в отношении представления оспариваемых доказательств, то такая ошибка была безвредной в свете неопровержимых доказательств вины", — говорится в решении. При этом новой даты по вынесению приговора суд не назначил. Ранее прокуратура Нью-Йорка просила не прекращать дело против будущего президента даже несмотря на то, что обвинительный приговор возможно не вынесут во время его президентского срока. Адвокаты Трампа пытаются не допустить вынесения приговора по делу о подлоге документов компании Trump Organization при выплате денег в адрес порноактрисы Сторми Дэниелс, связи с которой приписывают политику. Защита просит суд прекратить уголовное преследование политика, несмотря на вынесенный обвинительный вердикт присяжных, настаивая, что конституция ограничивает прокуроров в привлечении избранного президента к ответственности. Трамп, уже занимавший пост президента США, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Трамп стал вторым в истории США человеком, которому удалось вернуться в Белый дом после перерыва. Он стал первым победителем выборов, против которого возбуждены уголовные дела.

https://ria.ru/20241106/peskov-1982175003.html

https://ria.ru/20241107/ulovka-1982342049.html

https://ria.ru/20241111/tramp-1983132702.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, trump organization