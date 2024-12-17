https://ria.ru/20241217/tanker-1989730302.html

До 35 километров побережья на Кубани оказалось в мазуте после ЧП с танкером

До 35 километров побережья на Кубани оказалось в мазуте после ЧП с танкером - РИА Новости, 17.12.2024

До 35 километров побережья на Кубани оказалось в мазуте после ЧП с танкером

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ситуация после ЧП с танкерами непростая, примерная протяженность береговой линии с выбросами... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T16:28

2024-12-17T16:28

2024-12-17T17:01

происшествия

краснодарский край

анапа

вениамин кондратьев

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

темрюк

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ситуация после ЧП с танкерами непростая, примерная протяженность береговой линии с выбросами нефтепродуктов составила около 35 километров, они фрагментарные."Ситуация непростая... примерно протяженность полосы, где уже выбросы произошли нефтепродуктов на побережье, либо мы ожидаем, она на самом деле 35 километров. Это - начиная, конечно, от Темрюка и заканчивая Анапой, но тут надо, если уж говорить объективно, говорить о фрагментарных выбросах", - сказал Кондратьев в эфире телеканала "Россия 24".Он также подчеркнул, что нефтепродукты на берегу стараются максимально быстро убрать."В случае, если мы обнаружим новые выбросы, конечно, быстро пытаемся собрать нефтепродукты и, конечно, их утилизировать", - отметил губернатор.В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.

https://ria.ru/20241217/tankery-1989715963.html

https://ria.ru/20241216/tanker-1989415601.html

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происшествия, краснодарский край, анапа, вениамин кондратьев, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе, темрюк