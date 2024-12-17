До 35 километров побережья на Кубани оказалось в мазуте после ЧП с танкером
До 35 км береговой линии на Кубани оказалось в мазуте после ЧП с танкером
© СоцсетиНефтепродукты на берегу под Анапой. Кадр видео
© Соцсети
Нефтепродукты на берегу под Анапой. Кадр видео
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ситуация после ЧП с танкерами непростая, примерная протяженность береговой линии с выбросами нефтепродуктов составила около 35 километров, они фрагментарные.
"Ситуация непростая... примерно протяженность полосы, где уже выбросы произошли нефтепродуктов на побережье, либо мы ожидаем, она на самом деле 35 километров. Это - начиная, конечно, от Темрюка и заканчивая Анапой, но тут надо, если уж говорить объективно, говорить о фрагментарных выбросах", - сказал Кондратьев в эфире телеканала "Россия 24".
Он также подчеркнул, что нефтепродукты на берегу стараются максимально быстро убрать.
"В случае, если мы обнаружим новые выбросы, конечно, быстро пытаемся собрать нефтепродукты и, конечно, их утилизировать", - отметил губернатор.
В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.
Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.
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