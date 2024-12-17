Повреждений корпуса танкера, подавшего сигнал бедствия на Кубани, нет
У подавшего ночью сигнал бедствия танкера поврежден грузовой танк, корпус цел
© РИА Новости Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе
© РИА Новости
Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Капитан судна "Волгонефть 109", который ранее подал сигнал о бедствии, сообщил о нарушении герметичности грузового танка, повреждений корпуса нет, экипаж в безопасности, заявили РИА Новости в Росморречфлоте.
Экстренные службы сообщили, что у танкера "Волгонефть", подавшего минувшей ночью сигнал бедствия вблизи порта Кавказ на Кубани, утечки нефтепродуктов в воду не было.
"Судно "Волгонефть 109" находилось на стоянке в акватории порта Кавказ. По переданной капитаном информации, у судна поврежден грузовой танк. Герметичность самого корпуса не нарушена - утечки в море нет. Экипаж в безопасности", - сказали в Росморречфлоте.
Там добавили, что в сопровождении спасательного судна Морспасслужбы "Меркурий" судно "Волгонефть 109" перешло в безопасное место якорной стоянки. "Меркурий" находится рядом для обеспечения безопасной стоянки.
В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.
Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.