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Повреждений корпуса танкера, подавшего сигнал бедствия на Кубани, нет - РИА Новости, 17.12.2024
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15:47 17.12.2024 (обновлено: 16:20 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/tanker-1989720437.html
Повреждений корпуса танкера, подавшего сигнал бедствия на Кубани, нет
Повреждений корпуса танкера, подавшего сигнал бедствия на Кубани, нет - РИА Новости, 17.12.2024
Повреждений корпуса танкера, подавшего сигнал бедствия на Кубани, нет
Капитан судна "Волгонефть 109", который ранее подал сигнал о бедствии, сообщил о нарушении герметичности грузового танка, повреждений корпуса нет, экипаж в... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T15:47
2024-12-17T16:20
происшествия
кавказ
керченский пролив
анапа
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Капитан судна "Волгонефть 109", который ранее подал сигнал о бедствии, сообщил о нарушении герметичности грузового танка, повреждений корпуса нет, экипаж в безопасности, заявили РИА Новости в Росморречфлоте. Экстренные службы сообщили, что у танкера "Волгонефть", подавшего минувшей ночью сигнал бедствия вблизи порта Кавказ на Кубани, утечки нефтепродуктов в воду не было. "Судно "Волгонефть 109" находилось на стоянке в акватории порта Кавказ. По переданной капитаном информации, у судна поврежден грузовой танк. Герметичность самого корпуса не нарушена - утечки в море нет. Экипаж в безопасности", - сказали в Росморречфлоте. Там добавили, что в сопровождении спасательного судна Морспасслужбы "Меркурий" судно "Волгонефть 109" перешло в безопасное место якорной стоянки. "Меркурий" находится рядом для обеспечения безопасной стоянки. В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.
https://ria.ru/20241217/neft-1989713060.html
https://ria.ru/20241216/tanker-1989531759.html
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керченский пролив
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происшествия, кавказ, керченский пролив, анапа, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе, россия
Происшествия, Кавказ, Керченский пролив, Анапа, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия
Повреждений корпуса танкера, подавшего сигнал бедствия на Кубани, нет

У подавшего ночью сигнал бедствия танкера поврежден грузовой танк, корпус цел

© РИА Новости Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе
Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости
Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Капитан судна "Волгонефть 109", который ранее подал сигнал о бедствии, сообщил о нарушении герметичности грузового танка, повреждений корпуса нет, экипаж в безопасности, заявили РИА Новости в Росморречфлоте.
Экстренные службы сообщили, что у танкера "Волгонефть", подавшего минувшей ночью сигнал бедствия вблизи порта Кавказ на Кубани, утечки нефтепродуктов в воду не было.
Сотрудники МЧС РФ ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
У корабля, подавшего знак бедствия у порта Кавказ, не было утечки нефти
Вчера, 15:19
"Судно "Волгонефть 109" находилось на стоянке в акватории порта Кавказ. По переданной капитаном информации, у судна поврежден грузовой танк. Герметичность самого корпуса не нарушена - утечки в море нет. Экипаж в безопасности", - сказали в Росморречфлоте.
Там добавили, что в сопровождении спасательного судна Морспасслужбы "Меркурий" судно "Волгонефть 109" перешло в безопасное место якорной стоянки. "Меркурий" находится рядом для обеспечения безопасной стоянки.
В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.
Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.
Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Ученый рассказал о последствиях крушения танкеров в Керченском проливе
16 декабря, 18:58
 
ПроисшествияКавказКерченский проливАнапаФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Крушение двух танкеров в Керченском проливеРоссия
 
 
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