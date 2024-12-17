https://ria.ru/20241217/tanker-1989716430.html
Экипажу танкера, подавшего ночью сигнал бедствия, ничего не угрожает
Экипажу танкера, подавшего ночью сигнал бедствия, ничего не угрожает - РИА Новости, 17.12.2024
Экипажу танкера, подавшего ночью сигнал бедствия, ничего не угрожает
Членам экипажа танкера, подавшего ночью сигнал бедствия у порта Кавказ, ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T15:36
2024-12-17T15:36
2024-12-17T15:37
происшествия
керченский пролив
анапа
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
россия
черное море
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КРАСНОДАР, 17 дек - РИА Новости. Членам экипажа танкера, подавшего ночью сигнал бедствия у порта Кавказ, ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Ранее стало известно, что еще один танкер "Волгонефть" подавал сигнал бедствия в районе порта Кавказ на Кубани в ночь на вторник. "Членам экипажа танкера ничего не угрожает", - сообщил собеседник агентства. В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.
https://ria.ru/20241217/tanker-1989684837.html
https://ria.ru/20241216/tanker-1989531759.html
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происшествия, керченский пролив, анапа, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе, россия, черное море
Происшествия, Керченский пролив, Анапа, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия, Черное море
Экипажу танкера, подавшего ночью сигнал бедствия, ничего не угрожает
Экипажу танкера, подавшего сигнал бедствия у порта Кавказ, ничего не угрожает