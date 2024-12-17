https://ria.ru/20241217/tanker-1989710160.html

Еще один танкер подал сигнал бедствия на Кубани в ночь на вторник

Еще один танкер подал сигнал бедствия на Кубани в ночь на вторник - РИА Новости, 17.12.2024

Еще один танкер подал сигнал бедствия на Кубани в ночь на вторник

Еще один танкер "Волгонефть" подавал сигнал бедствия в районе порта Кавказ на Кубани в ночь на вторник, сообщили РИА Новости оперативные службы. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T15:06

2024-12-17T15:06

2024-12-17T15:39

россия

происшествия

керченский пролив

анапа

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 17 дек – РИА Новости. Еще один танкер "Волгонефть" подавал сигнал бедствия в районе порта Кавказ на Кубани в ночь на вторник, сообщили РИА Новости оперативные службы."Танкер "Волгонефть" подавал сигнал бедствия в районе порта Кавказ на Кубани сегодня ночью", - сообщил собеседник агентства.В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.

https://ria.ru/20241217/nefteprodukty-1989624888.html

россия

керченский пролив

анапа

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россия, происшествия, керченский пролив, анапа, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе