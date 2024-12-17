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Еще один танкер подал сигнал бедствия на Кубани в ночь на вторник - РИА Новости, 17.12.2024
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15:06 17.12.2024 (обновлено: 15:39 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/tanker-1989710160.html
Еще один танкер подал сигнал бедствия на Кубани в ночь на вторник
Еще один танкер подал сигнал бедствия на Кубани в ночь на вторник - РИА Новости, 17.12.2024
Еще один танкер подал сигнал бедствия на Кубани в ночь на вторник
Еще один танкер "Волгонефть" подавал сигнал бедствия в районе порта Кавказ на Кубани в ночь на вторник, сообщили РИА Новости оперативные службы. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T15:06
2024-12-17T15:39
россия
происшествия
керченский пролив
анапа
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 17 дек – РИА Новости. Еще один танкер "Волгонефть" подавал сигнал бедствия в районе порта Кавказ на Кубани в ночь на вторник, сообщили РИА Новости оперативные службы."Танкер "Волгонефть" подавал сигнал бедствия в районе порта Кавказ на Кубани сегодня ночью", - сообщил собеседник агентства.В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.
https://ria.ru/20241217/nefteprodukty-1989624888.html
россия
керченский пролив
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россия, происшествия, керченский пролив, анапа, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Россия, Происшествия, Керченский пролив, Анапа, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Еще один танкер подал сигнал бедствия на Кубани в ночь на вторник

Еще один танкер в районе Керченского пролива подал сигнал бедствия

© СоцсетиТанкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Соцсети
Танкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 17 дек – РИА Новости. Еще один танкер "Волгонефть" подавал сигнал бедствия в районе порта Кавказ на Кубани в ночь на вторник, сообщили РИА Новости оперативные службы.
"Танкер "Волгонефть" подавал сигнал бедствия в районе порта Кавказ на Кубани сегодня ночью", - сообщил собеседник агентства.
В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.
Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.
Нефтепродукты вынесло на побережье Кубани после крушения танкеров в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
На Кубани нефтепродукты вынесло на берег после ЧП с танкерами
Вчера, 10:48
 
РоссияПроисшествияКерченский проливАнапаФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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