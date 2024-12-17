https://ria.ru/20241217/taganrog-1989568993.html
В Таганроге обезвредят части ракет, оставшиеся после атаки на аэродром
В Таганроге обезвредят части ракет, оставшиеся после атаки на аэродром - РИА Новости, 17.12.2024
В Таганроге обезвредят части ракет, оставшиеся после атаки на аэродром
Взрывотехники поздно вечером в понедельник обезвредят в Таганроге Ростовской области части ракет, оставшиеся после атаки на военный аэродром, жителям города... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T00:02
2024-12-17T00:02
2024-12-17T00:58
происшествия
таганрог
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 дек - РИА Новости. Взрывотехники поздно вечером в понедельник обезвредят в Таганроге Ростовской области части ракет, оставшиеся после атаки на военный аэродром, жителям города ничего не угрожает, сообщила глава города Светлана Камбулова.Киевский режим утром 11 декабря атаковал военный аэродром в Таганроге шестью ракетами ATACMS, сообщило Минобороны РФ. Две ракеты были сбиты, остальные - отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава.Как сообщила Камбулова, части ракет будут обезвреживать примерно в 23.00 по местному времени. Она предупредила, что в ходе работ могут быть слышны взрывы, и призвала соблюдать спокойствие.Жителей ряда домов по Калужскому проезду попросили оставаться дома, не выходить на улицу, отойти от окон и занять безопасное место в квартире (коридор, санузел). "Ситуация находится под контролем. Жителям Таганрога ничего не угрожает. О завершении оперативных мероприятий проинформирую дополнительно", — добавила она.
https://ria.ru/20241211/vsu-1988661580.html
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происшествия, таганрог, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Таганрог, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Таганроге обезвредят части ракет, оставшиеся после атаки на аэродром
В Таганроге обезвредят части ракет, оставшиеся после атаки на военный аэродром