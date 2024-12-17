Рейтинг@Mail.ru
В Таганроге обезвредят части ракет, оставшиеся после атаки на аэродром - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:02 17.12.2024 (обновлено: 00:58 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/taganrog-1989568993.html
В Таганроге обезвредят части ракет, оставшиеся после атаки на аэродром
В Таганроге обезвредят части ракет, оставшиеся после атаки на аэродром - РИА Новости, 17.12.2024
В Таганроге обезвредят части ракет, оставшиеся после атаки на аэродром
Взрывотехники поздно вечером в понедельник обезвредят в Таганроге Ростовской области части ракет, оставшиеся после атаки на военный аэродром, жителям города... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T00:02
2024-12-17T00:58
происшествия
таганрог
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957561248_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_1d554c5803246113d64cc0ca8133de79.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 дек - РИА Новости. Взрывотехники поздно вечером в понедельник обезвредят в Таганроге Ростовской области части ракет, оставшиеся после атаки на военный аэродром, жителям города ничего не угрожает, сообщила глава города Светлана Камбулова.Киевский режим утром 11 декабря атаковал военный аэродром в Таганроге шестью ракетами ATACMS, сообщило Минобороны РФ. Две ракеты были сбиты, остальные - отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава.Как сообщила Камбулова, части ракет будут обезвреживать примерно в 23.00 по местному времени. Она предупредила, что в ходе работ могут быть слышны взрывы, и призвала соблюдать спокойствие.Жителей ряда домов по Калужскому проезду попросили оставаться дома, не выходить на улицу, отойти от окон и занять безопасное место в квартире (коридор, санузел). "Ситуация находится под контролем. Жителям Таганрога ничего не угрожает. О завершении оперативных мероприятий проинформирую дополнительно", — добавила она.
https://ria.ru/20241211/vsu-1988661580.html
таганрог
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957561248_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f3317f2dd00e54b942468abf5c190d11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, таганрог, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Таганрог, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Таганроге обезвредят части ракет, оставшиеся после атаки на аэродром

В Таганроге обезвредят части ракет, оставшиеся после атаки на военный аэродром

© РИА Новости | Перейти в медиабанкФрагменты ракет ATACMS
Фрагменты ракет ATACMS - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Фрагменты ракет ATACMS. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 дек - РИА Новости. Взрывотехники поздно вечером в понедельник обезвредят в Таганроге Ростовской области части ракет, оставшиеся после атаки на военный аэродром, жителям города ничего не угрожает, сообщила глава города Светлана Камбулова.
Киевский режим утром 11 декабря атаковал военный аэродром в Таганроге шестью ракетами ATACMS, сообщило Минобороны РФ. Две ракеты были сбиты, остальные - отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава.
Как сообщила Камбулова, части ракет будут обезвреживать примерно в 23.00 по местному времени. Она предупредила, что в ходе работ могут быть слышны взрывы, и призвала соблюдать спокойствие.
Жителей ряда домов по Калужскому проезду попросили оставаться дома, не выходить на улицу, отойти от окон и занять безопасное место в квартире (коридор, санузел).
"Ситуация находится под контролем. Жителям Таганрога ничего не угрожает. О завершении оперативных мероприятий проинформирую дополнительно", — добавила она.
Фрагмент ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
ВСУ применили для удара по аэродрому в Таганроге шесть ракет ATACMS
11 декабря, 18:03
 
ПроисшествияТаганрогРостовская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала