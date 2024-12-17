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Нарышкин заявил, что у него нет контактов с будущей администрацией Трампа - РИА Новости, 17.12.2024
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10:05 17.12.2024 (обновлено: 12:01 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/svr-1989613170.html
Нарышкин заявил, что у него нет контактов с будущей администрацией Трампа
Нарышкин заявил, что у него нет контактов с будущей администрацией Трампа - РИА Новости, 17.12.2024
Нарышкин заявил, что у него нет контактов с будущей администрацией Трампа
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что у него нет контактов с будущей администрацией Дональда Трампа, надеется, что они будут установлены, РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T10:05
2024-12-17T12:01
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
сергей нарышкин
дональд трамп
сша
россия
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что у него нет контактов с будущей администрацией Дональда Трампа, надеется, что они будут установлены, службы будут срабатываться. Об этом сообщает в своём Telegram журналист кремлевского пула Александр Юнашев"У меня нет", - сказал Нарышкин, отвечая на вопрос, налажен ли уже диалог с Трампом и его будущей администрацией.Нарышкин добавил, что для начала контактов люди должны быть сначала назначены."А потом уже будем срабатываться", - заключил он.
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, сергей нарышкин, дональд трамп, сша, россия, выборы президента сша — 2024
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, Сергей Нарышкин, Дональд Трамп, США, Россия, Выборы президента США — 2024
Нарышкин заявил, что у него нет контактов с будущей администрацией Трампа

Директор СВР Нарышкин надеется на налаживание контактов с администрацией Трампа

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время круглого стола, приуроченного к годовщине военной агрессии НАТО против Республики Сербской
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время круглого стола, приуроченного к годовщине военной агрессии НАТО против Республики Сербской - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что у него нет контактов с будущей администрацией Дональда Трампа, надеется, что они будут установлены, службы будут срабатываться. Об этом сообщает в своём Telegram журналист кремлевского пула Александр Юнашев
"У меня нет", - сказал Нарышкин, отвечая на вопрос, налажен ли уже диалог с Трампом и его будущей администрацией.
Нарышкин добавил, что для начала контактов люди должны быть сначала назначены.
"А потом уже будем срабатываться", - заключил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
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Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В миреСергей НарышкинДональд ТрампСШАРоссияВыборы президента США — 2024
 
 
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