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Нарышкин заявил, что у него нет контактов с будущей администрацией Трампа
Нарышкин заявил, что у него нет контактов с будущей администрацией Трампа - РИА Новости, 17.12.2024
Нарышкин заявил, что у него нет контактов с будущей администрацией Трампа
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что у него нет контактов с будущей администрацией Дональда Трампа, надеется, что они будут установлены, РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T10:05
2024-12-17T10:05
2024-12-17T12:01
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что у него нет контактов с будущей администрацией Дональда Трампа, надеется, что они будут установлены, службы будут срабатываться. Об этом сообщает в своём Telegram журналист кремлевского пула Александр Юнашев"У меня нет", - сказал Нарышкин, отвечая на вопрос, налажен ли уже диалог с Трампом и его будущей администрацией.Нарышкин добавил, что для начала контактов люди должны быть сначала назначены."А потом уже будем срабатываться", - заключил он.
https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, сергей нарышкин, дональд трамп, сша, россия, выборы президента сша — 2024
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, Сергей Нарышкин, Дональд Трамп, США, Россия, Выборы президента США — 2024
Нарышкин заявил, что у него нет контактов с будущей администрацией Трампа
Директор СВР Нарышкин надеется на налаживание контактов с администрацией Трампа