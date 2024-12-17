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Нарышкин заявил, что у него нет контактов с будущей администрацией Трампа

Нарышкин заявил, что у него нет контактов с будущей администрацией Трампа - РИА Новости, 17.12.2024

Нарышкин заявил, что у него нет контактов с будущей администрацией Трампа

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что у него нет контактов с будущей администрацией Дональда Трампа, надеется, что они будут установлены, РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T10:05

2024-12-17T10:05

2024-12-17T12:01

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

сергей нарышкин

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что у него нет контактов с будущей администрацией Дональда Трампа, надеется, что они будут установлены, службы будут срабатываться. Об этом сообщает в своём Telegram журналист кремлевского пула Александр Юнашев"У меня нет", - сказал Нарышкин, отвечая на вопрос, налажен ли уже диалог с Трампом и его будущей администрацией.Нарышкин добавил, что для начала контактов люди должны быть сначала назначены."А потом уже будем срабатываться", - заключил он.

https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, сергей нарышкин, дональд трамп, сша, россия, выборы президента сша — 2024