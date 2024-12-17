https://ria.ru/20241217/svo-1989784792.html

Владимиров рассказал о кадровых проектах для участников СВО на Ставрополье

Владимиров рассказал о кадровых проектах для участников СВО на Ставрополье - РИА Новости, 17.12.2024

Владимиров рассказал о кадровых проектах для участников СВО на Ставрополье

Во время прямой линии губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о реализации в крае президентского кадрового проекта "Время героев" и... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T19:57

2024-12-17T19:57

2024-12-17T19:57

ставропольский край

владимир владимиров

ставропольский край

сво

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Во время прямой линии губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о реализации в крае президентского кадрового проекта "Время героев" и регионального проекта "Защитники" для участников СВО, сообщает пресс-служба регионального правительства. Губернатор рассказал о том, что сам является наставником программы "Время героев", участники которой получают новые компетенции и в дальнейшем назначаются на ответственный фронт работ в региональных и муниципальных органах власти. "Сегодня программа переросла в наши общие обязательства. По моему поручению руководители краевого и муниципального уровня станут наставниками для вчерашних бойцов, прошедших отбор в проект "Время героев", – отметил глава края, его слова приводит пресс-служба. Пользуясь случаем, губернатор во время эфира созвонился с главой Степновского округа Сергеем Лобановым и предложил ему стать наставником позвонившего на прямую линию участника проекта "Время Героев" из Степновского округа. Предложение было поддержано. Также глава края подчеркнул, что параллельно в регионе реализуется кадровый проект "Защитники". "На сегодня к проекту присоединились 111 человек, 60 из которых мы уже трудоустроили. Остальные продолжают обучение, или вышли на свои прежние места работы. На 2025 год мы планируем охватить программой 3 тысячи человек", – прокомментировал Владимиров. Кроме того, по словам губернатора, в текущем году 800 миллионов было направлено на финансирование социальных контрактов, в рамках которых участники СВО и члены их семей получили 300 тысяч рублей для организации бизнеса в приоритетном порядке. Как прозвучало, в следующем году финансирование программы увеличится, 20% от нее будет направлено на помощь вернувшимся с фронта бойцам. "Этим все не заканчивается. Наша программа "Защитники" действует, дальше будем дополнять ее новыми формами поддержки наших героев", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20241213/vladimirov-1988837948.html

https://ria.ru/20241211/vladimirov-1988642383.html

ставропольский край

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владимир владимиров, ставропольский край, сво