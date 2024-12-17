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Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ за сутки
Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 17.12.2024
Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ за сутки
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял до 425 военнослужащих, БМП, два БТР и боевую... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:36
2024-12-17T12:36
2024-12-17T12:48
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
красноармейск
донецкая народная республика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял до 425 военнослужащих, БМП, два БТР и боевую бронемашину HMMWV, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, пехотной, егерской и штурмовой бригад, штурмового батальона ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Новооленовка, Красноармейск, Шевченко, Новопустынка, Новоукраинка и Красное Донецкой Народной Республики."Отразили 11 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 425 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, в том числе М113, боевую бронированную машину HMMWV и 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, пять автомобилей, две 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б", два 152-миллиметровых орудия Д-20 и 122-миллиметровую гаубицу Д-30", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), красноармейск, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Красноармейск, Донецкая Народная Республика
Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ за сутки
Минобороны: группировка войск "Центр" отразила 11 контратак ВСУ за сутки