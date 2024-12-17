https://ria.ru/20241217/svo-1989654450.html

Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ за сутки

Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 17.12.2024

Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ за сутки

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял до 425 военнослужащих, БМП, два БТР и боевую... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T12:36

2024-12-17T12:36

2024-12-17T12:48

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

красноармейск

донецкая народная республика

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял до 425 военнослужащих, БМП, два БТР и боевую бронемашину HMMWV, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, пехотной, егерской и штурмовой бригад, штурмового батальона ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Новооленовка, Красноармейск, Шевченко, Новопустынка, Новоукраинка и Красное Донецкой Народной Республики."Отразили 11 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 425 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, в том числе М113, боевую бронированную машину HMMWV и 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, пять автомобилей, две 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б", два 152-миллиметровых орудия Д-20 и 122-миллиметровую гаубицу Д-30", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красноармейск

донецкая народная республика

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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), красноармейск, донецкая народная республика