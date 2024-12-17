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Группировка "Днепр" поразила ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Группировка "Днепр" поразила ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 17.12.2024
Группировка "Днепр" поразила ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Подразделения "Днепра" нанесли поражение ВСУ в ряде районов Запорожской и Херсонской областей, противник потерял до 75 военных, склад с боеприпасами, сообщило... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:36
2024-12-17T12:36
2024-12-17T12:36
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запорожская область
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Подразделения "Днепра" нанесли поражение ВСУ в ряде районов Запорожской и Херсонской областей, противник потерял до 75 военных, склад с боеприпасами, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Лобковое Запорожской области, Садовое и Ингулец Херсонской области. ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, пять автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" поразила ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
ВСУ потеряли до 75 военных и склад в боеприпасами в зоне действий "Днепра"