https://ria.ru/20241217/svo-1989654159.html

Группировка "Днепр" поразила ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Группировка "Днепр" поразила ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 17.12.2024

Группировка "Днепр" поразила ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Подразделения "Днепра" нанесли поражение ВСУ в ряде районов Запорожской и Херсонской областей, противник потерял до 75 военных, склад с боеприпасами, сообщило... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T12:36

2024-12-17T12:36

2024-12-17T12:36

специальная военная операция на украине

запорожская область

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Подразделения "Днепра" нанесли поражение ВСУ в ряде районов Запорожской и Херсонской областей, противник потерял до 75 военных, склад с боеприпасами, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Лобковое Запорожской области, Садовое и Ингулец Херсонской области. ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, пять автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20241217/ukraina-1989649744.html

запорожская область

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запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)