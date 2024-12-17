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Бойцы "Востока" отразили четыре контратаки ВСУ

Бойцы "Востока" отразили четыре контратаки ВСУ - РИА Новости, 17.12.2024

Бойцы "Востока" отразили четыре контратаки ВСУ

Украинские войска за сутки потеряли до 205 военнослужащих, танк и две самоходки в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T12:35

2024-12-17T12:35

2024-12-17T12:44

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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безопасность

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 205 военнослужащих, танк и две самоходки в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового батальона ВСУ, двух бригад теробороны и в районах населенных пунктов Темировка, Великая Новоселка, Гуляйполе и Новый Комар Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки противника. Потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 122-мм гаубица Д-30, а также произведенные в США: бронеавтомобиль HMMWV, две боевые бронированные машины MaxxPro и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, безопасность