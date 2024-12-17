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Бойцы "Востока" отразили четыре контратаки ВСУ
Бойцы "Востока" отразили четыре контратаки ВСУ - РИА Новости, 17.12.2024
Бойцы "Востока" отразили четыре контратаки ВСУ
Украинские войска за сутки потеряли до 205 военнослужащих, танк и две самоходки в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:35
2024-12-17T12:35
2024-12-17T12:44
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 205 военнослужащих, танк и две самоходки в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового батальона ВСУ, двух бригад теробороны и в районах населенных пунктов Темировка, Великая Новоселка, Гуляйполе и Новый Комар Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки противника. Потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 122-мм гаубица Д-30, а также произведенные в США: бронеавтомобиль HMMWV, две боевые бронированные машины MaxxPro и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США, Безопасность
Бойцы "Востока" отразили четыре контратаки ВСУ
ВСУ потеряли до 205 военных в зоне действий "Востока"