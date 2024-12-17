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Войска "Севера" поразили ВСУ в Харьковской области

Войска "Севера" поразили ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 17.12.2024

Войска "Севера" поразили ВСУ в Харьковской области

ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T12:34

2024-12-17T12:34

2024-12-17T12:37

специальная военная операция на украине

украина

харьковская область

волчанск

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Александровка, Синельниково и Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и 122-мм гаубицу Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20241217/ukraina-1989649744.html

украина

харьковская область

волчанск

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украина, харьковская область, волчанск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)