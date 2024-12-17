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Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 17.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:33 17.12.2024 (обновлено: 12:46 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/svo-1989652749.html
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 17.12.2024
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:33
2024-12-17T12:46
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразили контратаку, потери противника превысили 520 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Загрызово, Лозовая Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили контратаку штурмовой группы противника."Потери ВСУ составили более 520 военнослужащих, танк, три пикапа, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", четыре 122 мм гаубицы Д-30 и склад с боеприпасами", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20241217/svo-1989654159.html
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луганская народная республика, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение

ВСУ потеряли более 520 военных в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразили контратаку, потери противника превысили 520 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Загрызово, Лозовая Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Артиллерийский расчет пушки 2А36 Гиацинт-Б ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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Вчера, 12:36
Кроме того, они отразили контратаку штурмовой группы противника.
"Потери ВСУ составили более 520 военнослужащих, танк, три пикапа, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", четыре 122 мм гаубицы Д-30 и склад с боеприпасами", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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