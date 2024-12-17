https://ria.ru/20241217/svo-1989652749.html

Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение

Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 17.12.2024

Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T12:33

2024-12-17T12:33

2024-12-17T12:46

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

харьковская область

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вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразили контратаку, потери противника превысили 520 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Загрызово, Лозовая Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили контратаку штурмовой группы противника."Потери ВСУ составили более 520 военнослужащих, танк, три пикапа, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", четыре 122 мм гаубицы Д-30 и склад с боеприпасами", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20241217/svo-1989654159.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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луганская народная республика, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, происшествия