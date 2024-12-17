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ВС России освободили Анновку в ДНР - РИА Новости, 17.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:32 17.12.2024 (обновлено: 12:54 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/svo-1989651789.html
ВС России освободили Анновку в ДНР
ВС России освободили Анновку в ДНР - РИА Новости, 17.12.2024
ВС России освободили Анновку в ДНР
Российские войска заняли село Анновка в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:32
2024-12-17T12:54
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Российские войска заняли село Анновка в ДНР, сообщили в Минобороны.&quot;В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Анновка Донецкой Народной Республики&quot;, — говорится в сводке о ходе спецоперации.Потери противника в зоне ответственности группировки войск "Юг" составили до 330 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины "Казак", три автомобиля, гаубица Д-30, орудия М119 и L-119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами.
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россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВС России освободили Анновку в ДНР

Минобороны: ВС России освободили Анновку в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Российские войска заняли село Анновка в ДНР, сообщили в Минобороны.
«

"В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Анновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке о ходе спецоперации.

© ИнфографикаЮжная группировка войск освободила село Анновка в ДНР
Южная группировка войск освободила село Анновка в ДНР
© Инфографика
Южная группировка войск освободила село Анновка в ДНР

Анновка — село в восьми километрах к югу от Курахово. Его освобождение позволяет выйти к городу с южной стороны.

Потери противника в зоне ответственности группировки войск "Юг" составили до 330 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины "Казак", три автомобиля, гаубица Д-30, орудия М119 и L-119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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