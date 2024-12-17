https://ria.ru/20241217/svo-1989651789.html
ВС России освободили Анновку в ДНР
ВС России освободили Анновку в ДНР - РИА Новости, 17.12.2024
ВС России освободили Анновку в ДНР
Российские войска заняли село Анновка в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:32
2024-12-17T12:32
2024-12-17T12:54
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Российские войска заняли село Анновка в ДНР, сообщили в Минобороны."В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Анновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке о ходе спецоперации.Потери противника в зоне ответственности группировки войск "Юг" составили до 330 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины "Казак", три автомобиля, гаубица Д-30, орудия М119 и L-119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВС России освободили Анновку в ДНР
Минобороны: ВС России освободили Анновку в ДНР