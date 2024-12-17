https://ria.ru/20241217/svo-1989602074.html

Российские добровольцы уничтожили военных ВСУ под Часовым Яром

Российские добровольцы уничтожили военных ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 17.12.2024

Российские добровольцы уничтожили военных ВСУ под Часовым Яром

Бойцы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки российских войск, выследили и уничтожили военных ВСУ во время ротации РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T09:12

2024-12-17T09:12

2024-12-17T09:12

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

часов яр

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АРТЕМОВСК (ДНР), 17 дек - РИА Новости. Бойцы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки российских войск, выследили и уничтожили военных ВСУ во время ротации под Часовым Яром, съемки боевой работы "Север-V" оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах видно, как расчет БПЛА "Север-V" выследил двоих украинских пехотинцев и нанес по ним удар с помощью дрона, сбросив гранату. Получив ранения, один из бойцов ВСУ добрался до своей позиции, раскрыв её местоположение. "Далее в дело вступила артиллерия, которая точным ударом уничтожила блиндаж ВСУ с личным составом внутри. Операторы дронов завершили операцию точечными сбросами, зачистив окопы врага от выживших", - рассказал военнослужащий бригады РИА Новости.

https://ria.ru/20241101/chasovyar-1981337707.html

донецкая народная республика

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безопасность, донецкая народная республика, часов яр