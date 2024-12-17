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Российские добровольцы уничтожили военных ВСУ под Часовым Яром
Российские добровольцы уничтожили военных ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 17.12.2024
Российские добровольцы уничтожили военных ВСУ под Часовым Яром
Бойцы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки российских войск, выследили и уничтожили военных ВСУ во время ротации РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T09:12
2024-12-17T09:12
2024-12-17T09:12
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безопасность
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АРТЕМОВСК (ДНР), 17 дек - РИА Новости. Бойцы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки российских войск, выследили и уничтожили военных ВСУ во время ротации под Часовым Яром, съемки боевой работы "Север-V" оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах видно, как расчет БПЛА "Север-V" выследил двоих украинских пехотинцев и нанес по ним удар с помощью дрона, сбросив гранату. Получив ранения, один из бойцов ВСУ добрался до своей позиции, раскрыв её местоположение. "Далее в дело вступила артиллерия, которая точным ударом уничтожила блиндаж ВСУ с личным составом внутри. Операторы дронов завершили операцию точечными сбросами, зачистив окопы врага от выживших", - рассказал военнослужащий бригады РИА Новости.
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донецкая народная республика
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, донецкая народная республика, часов яр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Часов Яр
Российские добровольцы уничтожили военных ВСУ под Часовым Яром
Бойцы бригады "Север-V" выследили и уничтожили военных ВСУ под Часовым Яром
АРТЕМОВСК (ДНР), 17 дек - РИА Новости. Бойцы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки российских войск, выследили и уничтожили военных ВСУ во время ротации под Часовым Яром, съемки боевой работы "Север-V" оказались в распоряжении РИА Новости.
На кадрах видно, как расчет БПЛА "Север-V" выследил двоих украинских пехотинцев и нанес по ним удар с помощью дрона, сбросив гранату. Получив ранения, один из бойцов ВСУ добрался до своей позиции, раскрыв её местоположение.
"Далее в дело вступила артиллерия, которая точным ударом уничтожила блиндаж ВСУ с личным составом внутри. Операторы дронов завершили операцию точечными сбросами, зачистив окопы врага от выживших", - рассказал военнослужащий бригады РИА Новости.