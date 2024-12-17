Рейтинг@Mail.ru
Российские добровольцы уничтожили военных ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:12 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/svo-1989602074.html
Российские добровольцы уничтожили военных ВСУ под Часовым Яром
Российские добровольцы уничтожили военных ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 17.12.2024
Российские добровольцы уничтожили военных ВСУ под Часовым Яром
Бойцы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки российских войск, выследили и уничтожили военных ВСУ во время ротации РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T09:12
2024-12-17T09:12
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
часов яр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923071020_0:125:3069:1851_1920x0_80_0_0_e26e9b2c95c45645763f91335415890a.jpg
АРТЕМОВСК (ДНР), 17 дек - РИА Новости. Бойцы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки российских войск, выследили и уничтожили военных ВСУ во время ротации под Часовым Яром, съемки боевой работы "Север-V" оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах видно, как расчет БПЛА "Север-V" выследил двоих украинских пехотинцев и нанес по ним удар с помощью дрона, сбросив гранату. Получив ранения, один из бойцов ВСУ добрался до своей позиции, раскрыв её местоположение. "Далее в дело вступила артиллерия, которая точным ударом уничтожила блиндаж ВСУ с личным составом внутри. Операторы дронов завершили операцию точечными сбросами, зачистив окопы врага от выживших", - рассказал военнослужащий бригады РИА Новости.
https://ria.ru/20241101/chasovyar-1981337707.html
донецкая народная республика
часов яр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923071020_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_9fa1f12681d55628cb7deb5ea821684c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, часов яр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Часов Яр
Российские добровольцы уничтожили военных ВСУ под Часовым Яром

Бойцы бригады "Север-V" выследили и уничтожили военных ВСУ под Часовым Яром

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АРТЕМОВСК (ДНР), 17 дек - РИА Новости. Бойцы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки российских войск, выследили и уничтожили военных ВСУ во время ротации под Часовым Яром, съемки боевой работы "Север-V" оказались в распоряжении РИА Новости.
На кадрах видно, как расчет БПЛА "Север-V" выследил двоих украинских пехотинцев и нанес по ним удар с помощью дрона, сбросив гранату. Получив ранения, один из бойцов ВСУ добрался до своей позиции, раскрыв её местоположение.
"Далее в дело вступила артиллерия, которая точным ударом уничтожила блиндаж ВСУ с личным составом внутри. Операторы дронов завершили операцию точечными сбросами, зачистив окопы врага от выживших", - рассказал военнослужащий бригады РИА Новости.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Часов Яр: что это за город, и в чем его важность для СВО
1 ноября, 13:58
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЧасов Яр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала