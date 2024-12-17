https://ria.ru/20241217/svo-1989596563.html

Украинские боевики в Судже пытались изнасиловать несовершеннолетнюю

Украинские боевики в Судже пытались изнасиловать несовершеннолетнюю - РИА Новости, 17.12.2024

Украинские боевики в Судже пытались изнасиловать несовершеннолетнюю

Жительница Суджи Курской области Наталья Разуменко рассказала, что украинские боевики дважды пытались изнасиловать ее несовершеннолетнюю дочь. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T08:21

2024-12-17T08:21

2024-12-17T08:22

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

родион мирошник

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Жительница Суджи Курской области Наталья Разуменко рассказала, что украинские боевики дважды пытались изнасиловать ее несовершеннолетнюю дочь. Показания Разуменко есть в распоряжении РИА Новости, их предоставил в еженедельном докладе посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Сейчас женщина находится в пункте временного размещения (ПВР). "У меня 14-летняя дочка. Украинский военный выследил, где мы живем, и пришел "в гости". Пришел он днем, говорит: "Можно я с вами посижу, кофе угостите?" - "Да ради Бога, угостим". Посидел, потом что-то попросил у Насти в доме и пошел за ней. Он начал к ней приставать. Она вырвалась, выбежала, и он следом вышел", - рассказала женщина Мирошнику. По ее словам, украинский военный "посидел, посидел и ушел". "Потом в 12 часов ночи стук в одно окно, в другое окно. Мы не открываем. Через забор они перелезли, начали по окнам тарабанить. Потом я уже слышу: "Ну, берегитесь". А у нас окно (выходит) как раз на соседский двор. Мы окно открыли, сетку вытащили. Руки и ноги трясутся, я в панике думаю: "Господи, куда мне ее девать?" - поделилась женщина. Разуменко добавила, что убежала с дочкой в соседний двор, там они залезли в дом, закрылись и сидели до самого утра. "А когда утром домой пришли, увидели, что двери прострелены и всё простреляно", - вспоминает она. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 40 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. СК России ранее сообщил, что с начала СВО в сотрудничестве с военными и всеми силовыми структурами фиксирует и расследует преступления киевского режима. По данным ведомства, уже возбуждено более 5,7 тысячи уголовных дел в отношении свыше 1,2 тысячи лиц, в их числе военные, наемники и политическое руководство Украины. Из них более 450 человек уже приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе 59 - к пожизненному заключению. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть зафиксированы, а преступники - найдены и наказаны.

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https://ria.ru/20241214/kadyrov-1989238245.html

https://ria.ru/20241217/ochevidets-1989592240.html

россия

курская область

брянская область

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россия, курская область, брянская область, владимир путин, родион мирошник, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)