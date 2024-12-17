https://ria.ru/20241217/sud-1989670110.html
Суд арестовал катер бывшего замминистра обороны Иванова
Суд арестовал катер бывшего замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 17.12.2024
Суд арестовал катер бывшего замминистра обороны Иванова
Басманный суд Москвы наложил арест на катер стоимостью около 5 миллионов рублей, принадлежащий бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, следует из... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T13:18
2024-12-17T13:18
2024-12-17T13:18
происшествия
тимур иванов
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы наложил арест на катер стоимостью около 5 миллионов рублей, принадлежащий бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, следует из документов в распоряжении РИА Новости. "Продлить срок ареста, наложенного на маломерное моторное судно марки "ALUMA Storm" модели 577, идентификационный номер ТВ2775RUS69, сроком на 3 месяца 0 суток, то есть до 23 марта 2025 года", - говорится в материалах дела. Как описывает производитель на своем сайте, данный открытый скоростной катер подходит для любителей рыбалки или непродолжительных прогулок. Средняя рыночная стоимость на специализированных сайтах колеблется в диапазоне 5-5,5 миллионов рублей. В конце апреля Иванова отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено 8 лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".
https://ria.ru/20240508/ivanov-1944719482.html
https://ria.ru/20241217/ivanov-1989638691.html
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происшествия, тимур иванов
Происшествия, Тимур Иванов
Суд арестовал катер бывшего замминистра обороны Иванова
Суд в Москве арестовал катер, принадлежащий экс-замминистра обороны Иванову
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы наложил арест на катер стоимостью около 5 миллионов рублей, принадлежащий бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
"Продлить срок ареста, наложенного на маломерное моторное судно марки "ALUMA Storm" модели 577, идентификационный номер ТВ2775RUS69, сроком на 3 месяца 0 суток, то есть до 23 марта 2025 года", - говорится в материалах дела.
Как описывает производитель на своем сайте, данный открытый скоростной катер подходит для любителей рыбалки или непродолжительных прогулок.
Средняя рыночная стоимость на специализированных сайтах колеблется в диапазоне 5-5,5 миллионов рублей.
В конце апреля Иванова
отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено 8 лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".