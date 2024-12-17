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В США трехлетний ребенок выстрелил в сестру - РИА Новости, 17.12.2024
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14:29 17.12.2024 (обновлено: 15:47 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/strelba-1989699261.html
В США трехлетний ребенок выстрелил в сестру
В США трехлетний ребенок выстрелил в сестру - РИА Новости, 17.12.2024
В США трехлетний ребенок выстрелил в сестру
Трехлетний ребенок в США выстрелил в свою пятилетнюю сестру, девочка в критическом состоянии доставлена в больницу, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T14:29
2024-12-17T15:47
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Трехлетний ребенок в США выстрелил в свою пятилетнюю сестру, девочка в критическом состоянии доставлена в больницу, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на полицию. Инцидент произошел в понедельник вечером на юго-западе столицы США Вашингтона. "На данный момент нам известно, что пострадавшая была ранена, когда младший ребенок получил доступ к огнестрельному оружию, которое небезопасно хранилось в квартире", - приводит телеканал слова начальника столичного департамента полиции Памелы Смит. Как отмечается, пятилетняя летняя девочка находится в критическом состоянии. Также сообщается, что полиция задержала мужчину, который находился в квартире с детьми в момент происшествия. Ему предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми. Кроме того, за нападение на сотрудника правоохранительных органов была задержана женщина, которая, предположительно, приходится сестрой раненой девочке. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20241216/strelba-1989550402.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), происшествия
В мире, США, Вашингтон (штат), Происшествия
В США трехлетний ребенок выстрелил в сестру

ABC News: трехлетний ребенок в США выстрелил в свою пятилетнюю сестру

© Fotolia / Dominik HerzПолиция США
Полиция США - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Fotolia / Dominik Herz
Полиция США. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Трехлетний ребенок в США выстрелил в свою пятилетнюю сестру, девочка в критическом состоянии доставлена в больницу, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в понедельник вечером на юго-западе столицы США Вашингтона.
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"На данный момент нам известно, что пострадавшая была ранена, когда младший ребенок получил доступ к огнестрельному оружию, которое небезопасно хранилось в квартире", - приводит телеканал слова начальника столичного департамента полиции Памелы Смит.
Как отмечается, пятилетняя летняя девочка находится в критическом состоянии.
Также сообщается, что полиция задержала мужчину, который находился в квартире с детьми в момент происшествия. Ему предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми. Кроме того, за нападение на сотрудника правоохранительных органов была задержана женщина, которая, предположительно, приходится сестрой раненой девочке. Расследование продолжается.
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