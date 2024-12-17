https://ria.ru/20241217/stavka-1989656564.html

Средняя ставка по вкладам десяти банков обновила исторический рекорд

Средняя ставка по вкладам десяти банков обновила исторический рекорд - РИА Новости, 17.12.2024

Средняя ставка по вкладам десяти банков обновила исторический рекорд

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков по итогам первой декады декабря выросла на 0,1 процентного пункта и достигла 22,08 процента... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T12:41

2024-12-17T12:41

2024-12-17T15:01

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков по итогам первой декады декабря выросла на 0,1 процентного пункта и достигла 22,08 процента годовых, обновив исторический рекорд, следует из материалов ЦБ.Речь идет о финансовых организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях.Предыдущий максимум был установлен декадой ранее — 21,98 процента. При этом рекордно низкий показатель в последний раз фиксировали в первой декаде октября 2020 года — 4,33 процента. В список банков, по которым проводят наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Росбанк, Московский кредитный банк, Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

https://ria.ru/20241101/banki-1981376832.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, газпромбанк