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Средняя ставка по вкладам десяти банков обновила исторический рекорд - РИА Новости, 17.12.2024
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12:41 17.12.2024 (обновлено: 15:01 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/stavka-1989656564.html
Средняя ставка по вкладам десяти банков обновила исторический рекорд
Средняя ставка по вкладам десяти банков обновила исторический рекорд - РИА Новости, 17.12.2024
Средняя ставка по вкладам десяти банков обновила исторический рекорд
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков по итогам первой декады декабря выросла на 0,1 процентного пункта и достигла 22,08 процента... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:41
2024-12-17T15:01
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
сбербанк россии
газпромбанк
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков по итогам первой декады декабря выросла на 0,1 процентного пункта и достигла 22,08 процента годовых, обновив исторический рекорд, следует из материалов ЦБ.Речь идет о финансовых организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях.Предыдущий максимум был установлен декадой ранее — 21,98 процента. При этом рекордно низкий показатель в последний раз фиксировали в первой декаде октября 2020 года — 4,33 процента. В список банков, по которым проводят наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Росбанк, Московский кредитный банк, Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, газпромбанк
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбербанк России, Газпромбанк
Средняя ставка по вкладам десяти банков обновила исторический рекорд

Средняя ставка по вкладам 10 российских банков достигла 22,08% годовых

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Банка России на улице Неглинной в Москве
Здание Банка России на улице Неглинной в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Банка России на улице Неглинной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков по итогам первой декады декабря выросла на 0,1 процентного пункта и достигла 22,08 процента годовых, обновив исторический рекорд, следует из материалов ЦБ.
Речь идет о финансовых организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях.

Рассчитываемая ЦБ средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. Регулятор рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс два процентных пункта.

Предыдущий максимум был установлен декадой ранее — 21,98 процента. При этом рекордно низкий показатель в последний раз фиксировали в первой декаде октября 2020 года — 4,33 процента.
В список банков, по которым проводят наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Росбанк, Московский кредитный банк, Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
Надпись Вклады в помещении банка - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Российские банки начали поднимать ставки по вкладам
1 ноября, 15:54
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Сбербанк РоссииГазпромбанк
 
 
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