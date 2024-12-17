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Радиостанция "Судного дня" передала десятки загадочных сообщений
Радиостанция "Судного дня" передала десятки загадочных сообщений - РИА Новости, 17.12.2024
Радиостанция "Судного дня" передала десятки загадочных сообщений
Радиостанция УВБ-76, также известная как "Станция Судного дня", передала 24 сообщения с неясным содержанием в течение суток 11 декабря, говорится в группе в... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T13:05
2024-12-17T13:05
2024-12-17T17:09
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "Станция Судного дня", передала 24 сообщения с неясным содержанием в течение суток 11 декабря, говорится в группе в соцсети "ВКонтакте", отслеживающей их."Одиннадцатого декабря 2024 года радиостанция УВБ-76 осуществила самую "многословную" передачу в истории. Двадцать четыре сообщения", — говорится в публикации.Согласно данным, в эфире были озвучены такие слова, как "пучок", "бильярд", "нанайка", "азбука" и другие.В эфире радиостанции УВБ-76 обычно звучат монотонные звуки. Ее называют "Станцией Судного дня", так как считается, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".Россия способна нанести ответный ядерный удар даже в случае гибели высшего руководства страны. Для этого существует система автоматического управления массированным ответным ядерным ударом "Периметр", известная на Западе как "Мертвая рука".
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происшествия, россия, в мире
Происшествия, Россия, В мире
Радиостанция "Судного дня" передала десятки загадочных сообщений
Радиостанция Судного дня передала в эфир 24 загадочных сообщения