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Никто не может диктовать Киеву, когда начинать переговоры, заявил Госдеп - РИА Новости, 17.12.2024
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23:56 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/ssha-1989804835.html
Никто не может диктовать Киеву, когда начинать переговоры, заявил Госдеп
Никто не может диктовать Киеву, когда начинать переговоры, заявил Госдеп - РИА Новости, 17.12.2024
Никто не может диктовать Киеву, когда начинать переговоры, заявил Госдеп
США считают, что никто не может диктовать Киеву, когда начинать переговоры по урегулированию конфликта на Украине, заявил официальный представитель... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T23:56
2024-12-17T23:56
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. США считают, что никто не может диктовать Киеву, когда начинать переговоры по урегулированию конфликта на Украине, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя заявление избранного американского президента Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский должен готовиться к сделке. "Никто снаружи Украины не может диктовать Украине, если и когда им вступать в переговоры", - заявил он на брифинге. По словам Миллера, Киев "заработал право принимать решения" о переговорах, поэтому никто в мире не может заставить Украину начать их. В понедельник Трамп сообщил на пресс-конференции, что Зеленский должен готовиться к заключению сделки по завершению конфликта на Украине, добавив, что по-прежнему намерен приложить усилия для мирного урегулирования конфликта еще до своей инаугурации. Украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что на Украине на законодательном уровне запрещено вести переговоры с Россией.
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в мире, украина, россия, киев, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, государственный департамент сша
В мире, Украина, Россия, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Государственный департамент США
Никто не может диктовать Киеву, когда начинать переговоры, заявил Госдеп

Миллер: никто снаружи Украины не может диктовать Киеву, когда начать переговоры

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. США считают, что никто не может диктовать Киеву, когда начинать переговоры по урегулированию конфликта на Украине, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя заявление избранного американского президента Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский должен готовиться к сделке.
"Никто снаружи Украины не может диктовать Украине, если и когда им вступать в переговоры", - заявил он на брифинге.
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По словам Миллера, Киев "заработал право принимать решения" о переговорах, поэтому никто в мире не может заставить Украину начать их.
В понедельник Трамп сообщил на пресс-конференции, что Зеленский должен готовиться к заключению сделки по завершению конфликта на Украине, добавив, что по-прежнему намерен приложить усилия для мирного урегулирования конфликта еще до своей инаугурации.
Украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что на Украине на законодательном уровне запрещено вести переговоры с Россией.
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В миреУкраинаРоссияКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковГосударственный департамент США
 
 
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