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Пентагон заявил о непричастности США к убийству Кириллова
Пентагон заявил о непричастности США к убийству Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024
Пентагон заявил о непричастности США к убийству Кириллова
США не содействовали в подготовке взрыва, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игоря Кириллов, заявил официальный... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T23:08
2024-12-17T23:08
2024-12-17T23:08
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игорь кириллов
патрик райдер
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министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости/Прайм. США не содействовали в подготовке взрыва, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игоря Кириллов, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Мы не знали об этой операции заранее. Мы не оказываем поддержку и не содействуем такого рода действиям", - сказал Райдер на брифинге. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Ранее во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источник утверждало, что СБУ провела операцию, в результате которой был убит российский генерал Игорь Кириллов.
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Россия, США, Москва, Игорь Кириллов, Патрик Райдер, Войска РХБЗ, Министерство обороны США, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, В мире
Пентагон заявил о непричастности США к убийству Кириллова
Пентагон: США не содействовали подготовке теракта, в котором погиб Кириллов