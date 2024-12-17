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В Госдепе заявили о непричастности США к убийству Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024
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21:55 17.12.2024 (обновлено: 21:56 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/ssha-1989797968.html
В Госдепе заявили о непричастности США к убийству Кириллова
В Госдепе заявили о непричастности США к убийству Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024
В Госдепе заявили о непричастности США к убийству Кириллова
Официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер во вторник заявил, что США не имеют отношения к теракту в Москве, в результате которого... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T21:55
2024-12-17T21:56
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войска рхбз
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер во вторник заявил, что США не имеют отношения к теракту в Москве, в результате которого был убит начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Могу вам сказать, что Соединенные Штаты не знали об этом заранее и не принимали в этом участия", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя убийство Кириллова.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989765973.html
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в мире, россия, москва, сша, игорь кириллов, войска рхбз, государственный департамент сша, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве
В мире, Россия, Москва, США, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Государственный департамент США, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
В Госдепе заявили о непричастности США к убийству Кириллова

Госдеп: США непричастны к теракту в Москве, в котором погиб генерал Кириллов

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер во вторник заявил, что США не имеют отношения к теракту в Москве, в результате которого был убит начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Могу вам сказать, что Соединенные Штаты не знали об этом заранее и не принимали в этом участия", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя убийство Кириллова.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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Вчера, 18:26
 
В миреРоссияМоскваСШАИгорь КирилловВойска РХБЗГосударственный департамент СШАСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
 
 
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