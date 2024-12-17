Рейтинг@Mail.ru
В США выступили за применение президентом ядерного оружия в случае атаки - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 17.12.2024 (обновлено: 21:25 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/ssha-1989735414.html
В США выступили за применение президентом ядерного оружия в случае атаки
В США выступили за применение президентом ядерного оружия в случае атаки - РИА Новости, 17.12.2024
В США выступили за применение президентом ядерного оружия в случае атаки
Ряд американских конгрессменов выступает за применение президентом США ядерного оружия без одобрения конгресса в случае атаки со стороны другого государства,... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T16:51
2024-12-17T21:25
в мире
сша
калифорния
иллинойс
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ряд американских конгрессменов выступает за применение президентом США ядерного оружия без одобрения конгресса в случае атаки со стороны другого государства, следует из опроса, проведенного газетой New York Times. По данным газеты, были опрошены 530 конгрессменов, которые приступят к работе в палате представителей и сенате США в январе. Их спросили, поддерживают ли они "одностороннее право президента" нанести превентивный ядерный удар и согласны ли они с тем, что президент должен иметь возможность "ответить на ядерную атаку" другой страны без одобрения конгресса. В рамках опроса конгрессменов также попросили оценить, насколько им комфортно, что победивший на выборах США Дональд Трамп может обладать этими полномочиями. Опрошенные демократы высказались за необходимость одобрения со стороны конгресса применения президентом ядерного орудия. Однако в представленных ответах некоторые демократы высказались за применение президентом ядерного оружия без ожидания одобрения конгресса в ответ на атаку США иностранными государствами. Например, демократ от штата Калифорния Скотт Питерс отметил, что лидеру США "необходимо быстро реагировать" на возможные ядерные атаки. С похожей оценкой выступили такие члены палаты представителей, как Джонатан Джексон от штата Иллинойс, Джил Токуда от штата Гавайи, Джон Ларсон от штата Коннектикут. "Как главнокомандующий президент несет ответственность за защиту Родины от военных действий. Полномочия реагировать на ядерную атаку с использованием нашего собственного ядерного арсенала соответствуют этой обязанности и гарантируют, что мы сможем сдержать такую ​​агрессию", — цитирует издание ответ Токуды. Газета уточняет, что каждому опрошенному демократу было очень неловко из-за того, что у Трампа есть одностороннее право наносить ядерные удары. Издание также представило ответы некоторых опрошенных сенаторов-республиканцев. Большинство опрошенных не дали ответов на все вопросы, но выразили поддержку Трампу. Один из конгрессменов от штата Нью-Джерси, Джефф ван Дрю, выступил за право президента "нанести превентивный ядерный удар" без одобрения конгресса в ответ на атаку из-за рубежа, однако добавил, что в других случаях одобрение конгрессменов необходимо. Издание напоминает, что на сегодняшний день президент США имеет полную власть над ядерным арсеналом страны. Он может нанести упреждающий удар "в любое время и по любой цели" только по своей команде, без согласований. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщала, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения превентивных авиаударов по Ирану с целью помешать созданию ядерного оружия в Исламской Республике.
https://ria.ru/20241113/bomba-1983623695.html
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988544993.html
сша
калифорния
иллинойс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, калифорния, иллинойс, дональд трамп
В мире, США, Калифорния, Иллинойс, Дональд Трамп
В США выступили за применение президентом ядерного оружия в случае атаки

Часть конгрессменов США выступают за применение президентом ядерного оружия

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США, Вашингтон
Купол здания Капитолия США, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США, Вашингтон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ряд американских конгрессменов выступает за применение президентом США ядерного оружия без одобрения конгресса в случае атаки со стороны другого государства, следует из опроса, проведенного газетой New York Times.
По данным газеты, были опрошены 530 конгрессменов, которые приступят к работе в палате представителей и сенате США в январе. Их спросили, поддерживают ли они "одностороннее право президента" нанести превентивный ядерный удар и согласны ли они с тем, что президент должен иметь возможность "ответить на ядерную атаку" другой страны без одобрения конгресса. В рамках опроса конгрессменов также попросили оценить, насколько им комфортно, что победивший на выборах США Дональд Трамп может обладать этими полномочиями.
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Times: Украина может создать ядерную бомбу в случае сокращения помощи США
13 ноября, 21:06
Опрошенные демократы высказались за необходимость одобрения со стороны конгресса применения президентом ядерного орудия. Однако в представленных ответах некоторые демократы высказались за применение президентом ядерного оружия без ожидания одобрения конгресса в ответ на атаку США иностранными государствами. Например, демократ от штата Калифорния Скотт Питерс отметил, что лидеру США "необходимо быстро реагировать" на возможные ядерные атаки. С похожей оценкой выступили такие члены палаты представителей, как Джонатан Джексон от штата Иллинойс, Джил Токуда от штата Гавайи, Джон Ларсон от штата Коннектикут. "Как главнокомандующий президент несет ответственность за защиту Родины от военных действий. Полномочия реагировать на ядерную атаку с использованием нашего собственного ядерного арсенала соответствуют этой обязанности и гарантируют, что мы сможем сдержать такую ​​агрессию", — цитирует издание ответ Токуды.
Газета уточняет, что каждому опрошенному демократу было очень неловко из-за того, что у Трампа есть одностороннее право наносить ядерные удары.
Издание также представило ответы некоторых опрошенных сенаторов-республиканцев. Большинство опрошенных не дали ответов на все вопросы, но выразили поддержку Трампу. Один из конгрессменов от штата Нью-Джерси, Джефф ван Дрю, выступил за право президента "нанести превентивный ядерный удар" без одобрения конгресса в ответ на атаку из-за рубежа, однако добавил, что в других случаях одобрение конгрессменов необходимо.
Издание напоминает, что на сегодняшний день президент США имеет полную власть над ядерным арсеналом страны. Он может нанести упреждающий удар "в любое время и по любой цели" только по своей команде, без согласований.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщала, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения превентивных авиаударов по Ирану с целью помешать созданию ядерного оружия в Исламской Республике.
Запуск баллистической ракеты США - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
"Ядерная эскалация": на Западе забили тревогу из-за планов Киева
11 декабря, 08:37
 
В миреСШАКалифорнияИллинойсДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала