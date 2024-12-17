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В США выступили за применение президентом ядерного оружия в случае атаки

В США выступили за применение президентом ядерного оружия в случае атаки - РИА Новости, 17.12.2024

В США выступили за применение президентом ядерного оружия в случае атаки

Ряд американских конгрессменов выступает за применение президентом США ядерного оружия без одобрения конгресса в случае атаки со стороны другого государства,... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T16:51

2024-12-17T16:51

2024-12-17T21:25

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ряд американских конгрессменов выступает за применение президентом США ядерного оружия без одобрения конгресса в случае атаки со стороны другого государства, следует из опроса, проведенного газетой New York Times. По данным газеты, были опрошены 530 конгрессменов, которые приступят к работе в палате представителей и сенате США в январе. Их спросили, поддерживают ли они "одностороннее право президента" нанести превентивный ядерный удар и согласны ли они с тем, что президент должен иметь возможность "ответить на ядерную атаку" другой страны без одобрения конгресса. В рамках опроса конгрессменов также попросили оценить, насколько им комфортно, что победивший на выборах США Дональд Трамп может обладать этими полномочиями. Опрошенные демократы высказались за необходимость одобрения со стороны конгресса применения президентом ядерного орудия. Однако в представленных ответах некоторые демократы высказались за применение президентом ядерного оружия без ожидания одобрения конгресса в ответ на атаку США иностранными государствами. Например, демократ от штата Калифорния Скотт Питерс отметил, что лидеру США "необходимо быстро реагировать" на возможные ядерные атаки. С похожей оценкой выступили такие члены палаты представителей, как Джонатан Джексон от штата Иллинойс, Джил Токуда от штата Гавайи, Джон Ларсон от штата Коннектикут. "Как главнокомандующий президент несет ответственность за защиту Родины от военных действий. Полномочия реагировать на ядерную атаку с использованием нашего собственного ядерного арсенала соответствуют этой обязанности и гарантируют, что мы сможем сдержать такую ​​агрессию", — цитирует издание ответ Токуды. Газета уточняет, что каждому опрошенному демократу было очень неловко из-за того, что у Трампа есть одностороннее право наносить ядерные удары. Издание также представило ответы некоторых опрошенных сенаторов-республиканцев. Большинство опрошенных не дали ответов на все вопросы, но выразили поддержку Трампу. Один из конгрессменов от штата Нью-Джерси, Джефф ван Дрю, выступил за право президента "нанести превентивный ядерный удар" без одобрения конгресса в ответ на атаку из-за рубежа, однако добавил, что в других случаях одобрение конгрессменов необходимо. Издание напоминает, что на сегодняшний день президент США имеет полную власть над ядерным арсеналом страны. Он может нанести упреждающий удар "в любое время и по любой цели" только по своей команде, без согласований. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщала, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения превентивных авиаударов по Ирану с целью помешать созданию ядерного оружия в Исламской Республике.

https://ria.ru/20241113/bomba-1983623695.html

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в мире, сша, калифорния, иллинойс, дональд трамп